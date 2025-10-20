Marruecos, el campeón juvenil que no sorprendió a Carlos Salvador Bilardo

La Selección Argentina se quedó en las puertas del Mundial Sub-20, cayendo derrotada en la final ante Marruecos luego de ganar todos sus partidos en el camino a la cita decisiva.

Marruecos volvió a dar la nota a nivel selecciones, consolidando un presente que no es casualidad, y que lo tiene como animador en distintas competencias. Hace más de dos décadas, Carlos Salvador Bilardo habló del fútbol de África, con declaraciones que hoy pasan por predicción.

La final entre la Selección Argentina y Marruecos bajo la lupa de Cueste lo que Cueste

Román Iucht y equipo dedicaron el primer tramo de Cueste lo que Cueste a analizar todo lo que dejó la final entre la Selección Argentina y Marruecos.

El mensaje de Lionel Messi para la Selección Argentina Sub-20 luego de la derrota en la final del Mundial

El dolor por no poder dar el último paso, y el mérito al camino. Los futbolistas con proyección a la Selección Argentina absoluta, y el análisis de las declaraciones de Diego Placente.

