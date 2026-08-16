Messi erró un penal en una dura derrota de Inter Miami en la MLS

A pocos días de la muerte de su padre Jorge, Lionel Messi encuentra su refugio en el fútbol con la camiseta de su actual club, Inter Miami. Pero al menos en los dos últimos compromisos no lo vienen acompañando los buenos resultados. Tras la caída por la Leagues Cup ante León de México durante esta semana por 3 a 2 este sábado le sumó una categórica goleada en contra ante el líder de la Conferencia Este de la MLS, Nashville, como visitante por 4 a 1.

Como visitante el equipo de Messi mostró otra vez fragilidades defensivas preocupantes y a Leo le tocó, otra vez, fallar una ejecución desde los 12 pasos. A los 23 minutos y cuando el local ya ganaba 1 a 0 tuvo la ocasión para marcar el empate. Pero su remate a la derecha fue tapado con las piernas por el arquero Brian Schwake. En el rebote convirtió el lateral español Sergio Reguilón pero la jugada fue invalidada por invasión del área. Así el 10 erró su tercer penal consecutivo ya que en el Mundial no pudo convertir por esa vía frente a Austria en la fase de grupos y tampoco frente a Egipto por los cuartos de final.

Nashville se puso en ventaja a los 17 minutos con un tanto de Najar y controló bien los movimientos del argentino en la etapa inicial aunque no pudo evitar una asistencia suya para el venezolano Telasco Seovia que a los 45 igualó. Pero en la parte complementaria el local no perdonó cada vez que se acercó al arco rival. El alemán Hany Mukhtar a los 4, el inglés Sam Surridge a los 11 y nuevamente Mukhtar, a los 18 tras un error increíble del arquero argentino Rocco Ríos Novo que le erró a la pelota y dejó solo a su adversario, sellaron el resultado para el puntero del campeonato.

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A Messi lo amonestaron y luego estrelló un tiro en el travesaño cuando faltaban pocos minutos para el final. También el brasileño Casemiro había corrido la misma suerte un rato antes.

Inter Miami tuvo en cancha a otros argentinos. El ex Racing Facundo Mura y el ex San Lorenzo Gonzalo Luján estuvieron en la defensa y Rodrigo De Paul ocupó un lugar en el mediocampo. Para el actual líder de la Conferencia Este actuó el delantero Cristian Espinoza, surgido en Huracán y con un paso fugaz por Boca Juniors.

Con este resultado, Nashville quedó puntero con 43 puntos e Inter Miami es su escolta con 38.

EM