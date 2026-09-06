Messi no pudo darle el triunfo a Inter Miami y terminó muy enojado con uno de sus rivales

Fue un final caliente para un partido por la MLS que tuvo todos los condimentos posibles. Lionel Messi jugó su primer partido con la camiseta del Inter Miami después de anunciar a través de una carta que publicó en sus redes sociales que se retira de la Selección Argentina a los 39 años. Y terminó con un sabor agridulce: tuvo en sus pies el gol para el triunfo pero le ahogaron dos veces el que hubiera sido el tanto de la victoria para el escolta de la Conferencia Oeste. Una vez que sonó el silbato del árbitro marcando el final del encuentro tuvo un fuerte cruce verbal con el defensor paraguayo Junior Alonso, quien le había festejado en la cara un cruce salvador.

Tuvieron que esperar bastante los espectadores para disfrutar del juego ya que una tormenta eléctrica en las cercanías del estadio de Miami retrasó el inicio por casi dos horas. En la previa, el entrenador visitante Gerardo Martino se estrechó en un gran abrazo con el 10 vestido de rosa.

Inter ganaba 2 a 1 por los goles del brasileño Casemiro de cabeza a los 32 minutos (tras una asistencia de Messi, la decimotercera de esta temporada) y del uruguayo Luis Suárez en el primer minuto de descuento del primer tiempo. Había igualado parcialmente Miguel Almirón.

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Messi y Ronaldo: el vacío del retiro

En un desarrollo cambiante, lo mejor quedó para el final. A los 86 empató el marcador el suizo Breel Embolo, mediante un penal. Embolo, quien había sido protagonista del partido entre Argentina y Suiza en el Mundial donde terminó expulsado, lo festejó con todo.

Se adicionaron 8 minutos en la segunda mitad. Y pasó de todo. Messi tuvo dos ocasiones consecutivas para el 3-2. Pateó de zurda y atajó dando un rebote Lucas Hoyos (exNewell's y Vélez) y luego de derecha pero milagrosamente Alonso despejó al córner casi sobre la línea. El paraguayo celebró con llamativa efusividad y un grito en la cara de Messi, que lo miró muy mal. Luego, desde el tiro de esquina, Leo casi convierte el primer gol olímpico de su extensa carrera.

Messi, una emoción universal pero sólo nuestra

Cuando todo acabó se produjo el altercado en la mitad de la cancha. Messi discutió casi un minuto con Alonso y si no fuera por la intermediación de Hoyos y de su compañero de equipo Rodrigo de Paul, el 10 pudo irse expulsado.

No pasó nada de eso. Pero se quedó con las ganas de sumar otros tres puntos para acercarse un poco al líder de la zona, Nashville FC que suma 53 puntos y le sacó 10 de diferencia a las Garzas.