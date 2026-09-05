Cuando Boca saboreaba el triunfo, el Lobo mendocino le arrebató un empate

Boca jugó un buen primer tiempo, pero comenzó a cuidarse físicamente y decrecer en cuanto al rendimiento, con la cabeza puesta en la Copa Sudamericana, y empató 2-2 con un Gimnasia de Mendoza, como visitante, en un partido válido por la octava fecha del Torneo Clausura.

El xeneize estuvo dos veces en ventaja con goles de los volantes Alan Velasco y Kevin Zenón, mientras que para el local marcaron el delantero Ignacio Sabatini y el mediocampista Esteban Fernández.

El empate dejó sensaciones diferentes. Gimnasia rescató un punto cuando parecía derrotado y mantiene su condición de protagonista en la parte alta del campeonato.

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Para Boca, en cambio, fue una oportunidad perdida: había logrado recuperarse de un inicio adverso y estuvo cerca de llevarse una victoria importante como visitante, pero terminó pagando caro no haber cerrado el partido.

El 2-2 refleja, en definitiva, un encuentro que Boca tuvo por momentos controlado pero nunca consiguió dominar por completo. El Xeneize mostró capacidad de reacción, aunque volvió a evidenciar dificultades para sostener una ventaja hasta el final.

En Mendoza, Boca se quedó con un punto cuando parecía tener los tres. Gimnasia se quedó con el empate y con la sensación de haber rescatado algo que durante buena parte del segundo tiempo parecía perdido.

Vélez reclama los puntos

Los dirigentes de Vélez realizaron un reclamo formal en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tras la derrota por penales contra Boca en la Copa Argentina para pedir la impugnación del partido y el avance a los cuartos de final de la competencia, debido a una supuesta infracción con el cupo de futbolistas extranjeros.

El fundamento de Vélez para pedir la eliminación de Boca en el torneo es que se incluyeron seis jugadores extranjeros en la planilla, cuando por reglamento solo están permitidos cinco. Los futbolistas anotados por Boca fueron Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero.

“Se trata del cumplimiento de una regla vigente y de una documentación oficial que acredita su incumplimiento”, señala el comunicado que Vélez publicó en sus redes sociales.