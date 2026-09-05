La fórmula de Diego Flores que ilusiona en Instituto

“Hay que alentar que la Gloria es un carnaval / Y la vuelta vamos a dar, oh, oh...”, cantan desde hace décadas los fanáticos de Instituto. Es un clásico de la tribuna albirroja y por estos días adquiere un valor cada vez más grande. La ‘Gloria’ atraviesa uno de esos momentos que despiertan ilusión en Alta Córdoba y que exigen máxima atención. Está puntero de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional, después del resonante triunfo por 1-0 ante San Lorenzo y este lunes visita a Unión de Santa Fe.

El presente albirrojo se puede mostrar por los números, pero también por sus argumentos futbolísticos. Por eso la ilusión. El equipo dirigido por Diego Flores suma 16 puntos en siete jornadas; seguido por el Gimnasia mendocino de Darío Franco (15), Defensa y Justicia (14) y el Vélez de los mellizos Barros Schelotto.

La victoria frente al ‘Ciclón’ le permitió ratificar una identidad sostenida por resultados, funcionamiento y una defensa cada vez más firme. Instituto acumula cinco partidos del Clausura sin recibir goles y el arquero Marcos Ledesma alcanzó 450 minutos con la valla invicta en el torneo.

Dicen que los grandes equipos se sustentan desde atrás y con el presente del guardavallas albirrojo la sentencia adquiere presente. Ledesma registra la segunda mejor marca histórica de Instituto en Primera con esos 450 minutos. Si consigue mantener nuevamente su arco en cero ante Unión, superará los 521 minutos que Manuel Roffo alcanzó en 2023 y quedará a 46 minutos del registro máximo de Jorge Carranza, quien llegó a 567 durante la campaña de la B Nacional 2008/09. Unión también viene de ganar y ocupa un lugar en zona de playoffs.

En ese marco, Fernando Alarcón, capitán de la ‘Gloria’, marcó el espíritu del plantel: “Tenemos que seguir por este camino, el equipo tiene hambre y entiende la manera de jugar los partidos, que para nosotros todos son finales”. El defensor sintetizó una búsqueda que combina ambición, concentración y una idea colectiva ejecutada con regularidad.

Pablo Kratina alerta por la presión sobre los chicos: “Pierden la infancia”

El gran DT.

La figura de Diego Flores aparece en el centro de esta evolución. Desde su llegada, el entrenador dirigió 22 partidos, con 13 victorias, cuatro empates y cinco derrotas, una campaña que representa casi un 60 por ciento de triunfos. Los números reflejan una conducción que logró instalar regularidad y una idea reconocible, con un equipo capaz de competir desde el orden, la intensidad y el compromiso.

“Quinto arco en cero en el torneo. Eso habla del esfuerzo y de la predisposición. Muy contento con el equipo y con lo que están generando”, expresó Flores después del triunfo ante San Lorenzo. Luego agregó: “Tenemos buenos valores de trabajo, grupales y futbolísticos”. Sobre la cosecha de puntos, sostuvo: “Creo que han sido muy merecidos”. Y resumió el proceso: “Vamos dando buenos pasos”.

A propósito, el periodista Andrés Mooney, en diálogo con Perfil Córdoba, analizó: “Flores logró construir un Instituto ordenado, equilibrado y muy dinámico. No tiene demasiado peso ofensivo ni jerarquía individual en ataque, pero lo compensa con un funcionamiento colectivo muy aceitado. La línea de tres es firme, el doble cinco se reparte bien la mitad de la cancha y los carrileros son una de las grandes fortalezas: Cerato y Sosa tienen despliegue, criterio para asociarse y buen centro. Más adelante, Córdoba aporta un enorme recorrido —y, si luce impreciso, se impone Lázaro— y Luna es el distinto: gambeta, velocidad y talento para romper partidos”.

En la misma línea, Tomás Asselborn, de Radio Sucesos, definió una clave del ciclo Flores como “el balance justo entre rebeldía y orden táctico”. Según su lectura, “Flores potenció a sus jugadores desde las capacidades individuales, pero lo ha hecho en función de una mejora colectiva: ‘si vos sos mejor en esto, todos somos mejores en aquello’. El equipo comparte la decisión de ser peligroso con y sin pelota, mientras no se desentiende de sus limitaciones y permite a Luna, Cerato y Sosa las libertades para decidir los partidos. Todos defendemos, todos atacamos”. Hay unanimidad, Instituto tiene una identidad.

Santiago Sanz sigue la campaña de Instituto bien de cerca. Es uno de los periodistas jóvenes del ambiente cordobés que se toma el tiempo para analizar. “Si hay algo que no le falta a este equipo de Diego Flores son virtudes. Se ve un equipo que aguanta los 90 minutos físicamente con una intensidad que se ve poco en el fútbol argentino”, sentenció, al tiempo que agregó: “Durante 2025, Instituto arrancaba los partidos con una gran intensidad física durante los primeros 20 minutos, pero después se desplomaba, haciendo que gran parte de los rivales lo pasaran por arriba. Ahora es al revés. Son los rivales del equipo de Alta Córdoba quienes no terminan aguantando y es también la explicación de por qué Instituto ganó varios de sus partidos sobre el final. Desde lo futbolístico y lo táctico, se ve un equipo con mucha compostura, donde cada uno entiende que cumple una función específica dentro de la cancha”.

Messi anunció su retiro de la Selección y en Córdoba se largó a llover: no existen las casualidades

Ilusionados.

Por eso, Matías Gallardo, una de las figuras del equipo en este Clausura, trasladó esa convicción hacia la tribuna: “El hincha está muy ilusionado como nosotros también”. Y dejó un mensaje para los hinchas: “Que siga apoyando que este grupo va a dar todo”.

Ahora aparece Unión. El lunes, a las 21.15, Instituto tendrá en Santa Fe una nueva prueba para conservar la punta de la Zona A y prolongar su racha defensiva. Después llegará el regreso a Córdoba: el lunes 14 de septiembre, desde las 21.15, recibirá a Estudiantes de Río Cuarto en un duelo interzonal que sumará el atractivo de enfrentar a otro representante cordobés.

La Gloria llega a esta instancia con 16 puntos, cinco partidos consecutivos con el arco invicto y un entrenador que ganó 13 de sus 22 encuentros. Son cifras que acompañan una realidad concreta: Instituto está arriba, juega con una estructura definida y sostiene una marcha que invita a mirar el Clausura con atención.