Colapinto largará en séptimo lugar en Italia

Franco Colapinto, piloto de Alpine, tuvo una buena clasificación y largará séptimo en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 que se disputa hoy desde las 10. La otra sorpresa la dio su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien se quedó con la pole position.

Desde el inicio de la clasificación, Colapinto se mostró muy sólido, ya que en la Q1 avanzó fácilmente gracias a su registro de vuelta de 1:22,662.

Ya en la Q2, Colapinto mejoró aún más su tiempo al girar en 1:22,40. Si bien parecía que con este registro no le iba a alcanzar para meterse en la última sesión clasificatoria, el argentino dio la sorpresa al terminar en la octava colocación, incluso por delante de los pilotos de Ferrari, el británico Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc.

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Finalmente, en la Q3 Colapinto se quedó con la octava posición luego de girar en 1:22,220. Sin embargo, comenzará en la séptima colocación debido a la sanción al italiano y líder del campeonato, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), por el cambio en su unidad de potencia.

De esta manera, el piloto argentino tendrá una muy buena oportunidad para sumar puntos, en un Gran Premio donde está exprimiendo muy bien las actualizaciones en su Alpine.

Sin dudas la gran sorpresa de la jornada la dio su compañero de equipo, el francés Gasly. En la segunda posición quedó el británico George Russell (Mercedes), mientras que el top 5 lo completaron el australiano Oscar Piastri (McLaren), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el británico Lewis Hamilton (Ferrari).