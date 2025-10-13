Las repercusiones por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo marcaron el pulso en una nueva jornada de Liga Profesional, con minuto de silencio en los estadios y distintos homenajes.
Uno de los grandes momentos ocurrió el viernes en Rosario, cuando Ignacio Russo, hijo de Miguel, marcó para Tigre y rompió en llanto ante el recuerdo de su padre.
“El fútbol da vida”: Nacho Russo despidió a Miguel Ángel con un emotivo mensaje en redes
Jugadores y directores técnicos recordaron con elogios y admiración al ex entrenador de Boca, y las distintas canchas mostraron todo su respeto.
Los clubes más identificados con Russo realizaron guiños especiales, pero las muestras de aprecio fueron prácticamente unánimes, dando cuenta del legado de Miguelo.