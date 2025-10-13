lunes 13 de octubre de 2025
Los homenajes a Miguel Ángel Russo marcaron una emotiva fecha en el Fútbol Argentino

El Fútbol Argentino despidió con emoción a Miguel Ángel Russo, que recibió homenajes en todas las canchas durante el desarrollo de la Fecha 12.

Ignacio Russo
Ignacio Russo, hijo de Miguel, jugó y marcó un gol | @catigreoficial
Román Iucht
Román Iucht

Las repercusiones por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo marcaron el pulso en una nueva jornada de Liga Profesional, con minuto de silencio en los estadios y distintos homenajes.

Uno de los grandes momentos ocurrió el viernes en Rosario, cuando Ignacio Russo, hijo de Miguel, marcó para Tigre y rompió en llanto ante el recuerdo de su padre.

“El fútbol da vida”: Nacho Russo despidió a Miguel Ángel con un emotivo mensaje en redes

Jugadores y directores técnicos recordaron con elogios y admiración al ex entrenador de Boca, y las distintas canchas mostraron todo su respeto.

Homenaje a Miguel Ángel Russo en San Lorenzo
Homenaje a Miguel Ángel Russo

Los clubes más identificados con Russo realizaron guiños especiales, pero las muestras de aprecio fueron prácticamente unánimes, dando cuenta del legado de Miguelo.

