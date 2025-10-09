Miguel Ángel Russo inmortalizó la frase “Son decisiones”, y la última gran decisión que tomó para su vida fue la de vivir adentro de una cancha de fútbol hasta el último instante en el que tuvo fuerza.

El entrenador de Boca Juniors falleció el miércoles a los 69 años mientras cursaba una internación domiciliaria. La noticia podía esperarse, pero no por eso dejó de impactar en un Fútbol Argentino conmocionado.

Miguel Ángel Russo tuvo un notable contraste en su carrera como futbolista y como entrenador. De cortos y botines realizó toda su trayectoria en Estudiantes de La Plata, forjándose en la familia pincha.

Con el buzo de DT posó junto a decenas de planteles, trabajando en muchos clubes y dejando parte de sí en cada uno de ellos, recogiendo respeto y admiración.

Simplemente “Miguel”, su sonrisa quedará guardada en la historia de un Fútbol Argentino que hoy lo despide con grandeza.