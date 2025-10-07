Ni River ni Boca: Riestra y Cambeses se roban la fecha 11 del Clausura

La fecha 11 del Torneo Clausura 2025 dejó mucho material para el análisis y Cueste lo que Cueste lo puso en discusión. Los panelistas coincidieron en que el campeonato se mantiene abierto en ambas zonas, aunque con matices: mientras que la Zona A muestra un equilibrio inusual —con once equipos separados por apenas tres puntos—, en la Zona B los candidatos comienzan a despegarse.

Lo más destacado de la fecha 11, según Cueste lo que cueste

Uno de los ejes fue el debate sobre el formato del certamen: con ocho clasificados por grupo a la fase eliminatoria, los especialistas advirtieron que cualquier traspié en un cruce directo puede dejar en el camino a un equipo sólido, como ya ocurrió en el pasado con el ejemplo de Platense. “Es injusto que todo lo hecho en la fase regular se derrumbe en una sola mala noche”, señalaron.

El otro gran protagonista del análisis fue Deportivo Riestra, que acumula 26 partidos invicto como local. El equipo de Cristian “Tata” Benítez fue descrito como “una piedra” para sus rivales: intenso, disciplinado y efectivo en jugadas preparadas. Aunque reconocieron que su estilo sería inocuo en ligas con mayor jerarquía técnica, en el contexto del fútbol argentino logra maximizar sus recursos y poner en aprietos a cualquiera. “Riestra sabe a lo que juega y lo hace bien, con sus armas”, destacaron.

Román Iucht analiza la gran goleada de Boca Juniors sobre Newell´s en Cueste lo que Cueste

Otro tema importante fue la actuación de Facundo Cambeses, arquero de Racing. Tras el empate 0-0 ante Independiente Rivadavia, volvió a ser figura y confirmó su gran momento, al punto de ser convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina.

“En 45 días le cambió la vida: pasó de ser suplente a indiscutido en Racing y ahora se gana un lugar en la Selección”, destacaron. Para los analistas, su irrupción también valida la decisión arriesgada de Gustavo Costas de reemplazar a Gabriel Arias, histórico arquero y capitán.

Con cinco fechas por delante antes de los cruces, el Clausura se presenta más abierto que nunca, con la incógnita de si la regularidad o la sorpresa terminarán marcando el rumbo hacia el título.

