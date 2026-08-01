El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, realizó una fuerte autocrítica tras la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana y apuntó directamente al rendimiento defensivo del equipo luego de la sufrida serie frente a O’Higgins.

Antes de emprender el viaje desde Rancagua hacia Rosario, el presidente xeneize sostuvo que el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena debe corregir errores básicos si pretende competir por objetivos importantes.

“No te pueden hacer un gol de lateral. Si te hacen un gol de lateral es porque no lo has hecho bien. No tiene nada que ver con la confianza”, afirmó.

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Riquelme rechazó que el bajo nivel pueda explicarse únicamente por una cuestión anímica, en línea con las declaraciones previas de Arruabarrena, Paredes y Merentiel.

“Mejorando esas cositas chiquitas hubiéramos pasado sin ir a penales”, agregó al referirse al tanto convertido por Francisco González tras un lateral mal defendido, una acción en la que Nicolás Figal quedó expuesto.

Además, Riquelme diferenció los errores propios de las virtudes rivales: “Cuando entra uno a cabecear en un córner es mérito del que tira el centro y del que cabecea. Pero un lateral sí se puede defender”.

Multa. Boca deberá pagarle 20 mil dólares a la Conmebol luego de que ninguno de los dos jugadores solicitados brindó declaraciones para la transmisión oficial tras la clasificación ante O’Higgins. El reglamento de la competencia obliga a los clubes a poner futbolistas a disposición de las entrevistas.