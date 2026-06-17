Once modelos matemáticos predijeron qué selección será la próxima campeona del mundo

Un físico de partículas y fundador de una firma de inteligencia artificial recurrió a la ciencia de datos para intentar resolver la máxima incógnita del fútbol internacional. Mediante el uso de 11 modelos predictivos diferentes, el especialista analizó las probabilidades de cada seleccionado para consagrarse en la Copa del Mundo, arrojando resultados contundentes sobre los verdaderos favoritos al título.

El estudio fue llevado a cabo por el reconocido matemático Dr. Ari Joury, quien combinó diversos sistemas informáticos con el fin de contrarrestar los sesgos individuales de cada algoritmo. Las herramientas digitales coronaron a cuatro campeones posibles entre sí, distribuyendo las posibilidades en un escenario fuertemente competitivo.

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Qué selecciones son candidatas según los modelos matemáticos

La selección de España se posiciona como la máxima favorita tras haber sido elegida como ganadora por siete de los once modelos creados de forma independiente. El combinado ibérico promedia un 20 por ciento de probabilidad de victoria en el global del análisis estadístico, consolidándose en el primer escalón de la lista de candidatos.

La selección de España se posiciona como la máxima favorita tras haber sido elegida como ganadora por siete de los once modelos creados de forma independiente.

Por su parte, el algoritmo arrojó noticias alentadoras para los dirigidos por Lionel Scaloni. La Selección Argentina figura en el segundo lugar de las predicciones de los analistas digitales, compartiendo honores con Francia. Ambos equipos nacionales registran un 14 por ciento de posibilidades de campeonar, siendo respaldados de manera directa por dos de los modelos predictivos en el caso de la albiceleste.

El resto del podio estadístico se completa con los Países Bajos, escuadra que promedia un 10 por ciento de efectividad potencial y que logró liderar uno de los sistemas de simulación. Detrás de ellos aparece Inglaterra, cuyo debut genera gran expectativa pero que apenas alcanza un 9 por ciento de opciones de consagrarse, quedando fuera de las elecciones directas de todos los modelos individuales.

El análisis de las variables y el margen de error

A pesar del claro liderazgo del conjunto español, el creador del informe advirtió que las cifras reflejan una paridad absoluta debido a la gran cantidad de competidores de élite. Según explicó el Dr. Ari Joury, que un equipo sea el candidato principal no significa que su consagración esté completamente garantizada de antemano.

"En mi pronóstico previo al torneo, España resultó ser el ganador individual más probable, pero 'más probable' sigue significando una probabilidad minoritaria, no una apuesta segura", detalló el físico de partículas. El especialista insistió en que el fútbol de torneos cortos posee una alta varianza de resultados debido al impacto definitivo que tiene cada partido de eliminación directa.

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El uso de múltiples plataformas predictivas respondió a la necesidad de equilibrar los criterios internos de evaluación, ya que algunos sistemas priorizan el estado de forma actual de los jugadores y otros se enfocan en los resultados históricos a largo plazo. De igual modo, ciertos algoritmos calculan la diferencia de goles esperada mientras que otros procesan los marcadores de forma directa.

La investigación también citó análisis complementarios desarrollados por científicos de la Universidad de Liverpool, quienes utilizaron una supercomputadora de última generación para recrear el certamen. En dicho estudio alternativo se ejecutaron 1.000 simulaciones de partidos considerando factores ambientales como el clima, la altitud de las sedes y las condiciones físicas de los planteles convocados.

Los resultados de la simulación universitaria coincidieron en colocar a España al frente con un 26 por ciento de opciones de éxito. No obstante, este análisis técnico otorgó mejores perspectivas para el conjunto inglés en comparación con los esquemas de Joury, proyectando una final entre españoles e ingleses donde los ibéricos volverían a imponerse.

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