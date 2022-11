Al margen de lo que pase en el Mundial, ¿peligra la estadía de Messi en el PSG?

Se cree que luego de terminada la Copa del Mundo Lionel Messi podría no volver al equipo francés donde se encuentra actualmente. Christophe Galtier, entrenador del PSG, en una entrevista para Marca, medio deportivo de España, salió a desmentir rumores que crecieron cuando el rosarino no estuvo presente en entrenamientos con la selección.

Según la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), el 10 de argentina presenta una molestia en el sóleo pero no es nada que le impida realizar su actividad. Aunque ya se ha confirmado que este estará presente en el encuentro contra México el día sábado surgen comentarios sobre que ocurrirá en la carrera de Lionel Messi finalizado el actual torneo.

-Está contento con el rendimiento de Messi. ¿Es posible que veamos un rendimiento antes del Mundial y otro después?

-No podemos saberlo. ¿Por qué debería pensar eso? ¿Eso significaría que se han estado preparando solamente para el Mundial? Yo no puedo pensar eso. Ellos se han preparado para estar bien en el inicio de temporada con el PSG. Yo creo que Messi no va a tener una diferente motivación después del Mundial.

-¿De qué va a depender que Messi siga en el PSG la próxima temporada?

-Hay muchos parámetros. Lo primero son sus ganas. ¿Quiere continuar en el PSG? ¿Está feliz aquí? Lo primero que hay que saber es si él quiere continuar.

-¿Messi le ha dicho algo sobre su plan?

-Todo este tipo de decisiones se toman entre el jugador y Luis Campos (el director deportivo).

-Es oficial y público que Kylian Mbappé tiene contrato hasta 2024 con un año opcional. ¿Cuáles son, en su opinión como entrenador, las claves para que continúe contento en el PSG y no vuelva la posibilidad de ir al Madrid?

-Es la misma situación que Leo. Cuando un jugador es feliz en un lugar no tiene ningún motivo para irse. Para ser feliz hay que disfrutar. A partir del momento que el jugador disfruta en el campo y que siente que está en un equipo que puede ganar y que puede conquistar grandes desafíos, no tiene ninguna razón para irse.

Aunque el director técnico resaltó a las grandes figuras que están en el mundial y en su equipo actualmente y, explicó cómo es su relación: “Tenemos a Leo que tiene 35 años y para mí es el jugador más grande de la historia del fútbol. Tenemos a Neymar, que tiene 30 años y una trayectoria también en Brasil, Barcelona y París, y a Kylian que es el mayor producto del fútbol francés. Salido de París, pasado por Mónaco y que ha vuelto y se ha quedado en París. Cada uno tiene su trayectoria y necesitan de los demás”.

“Para mí, el ego es algo peyorativo. Yo prefiero hablar de personalidad. Y no hay un gran campeón sin una gran personalidad. Y sobre la envidia y los celos, no hay problemas. No es verdad. Lo veo todos los días en el entrenamiento. Los jugadores de los que hablas están siempre juntos y todos quieren el éxito. Y todos saben que necesitan de todos para lograr este éxito. Cuando yo tengo una discusión con Leo, con Neymar o con Kylian nunca habló de otros. Sería un error para mí porque son complementarios, pero diferentes”, expresó el ex jugador.

