Pep Guardiola se va del Manchester City tras 10 años y 20 títulos

Se cierra una época dorada, un ciclo que cambió para siempre las leyes del fútbol británico. Pep Guardiola le puso punto final a su gloriosa etapa en el Manchester City. Aunque todavía le restaba un año de contrato, el estratega catalán pateó el tablero y confirmó que este domingo, ante el Aston Villa, se sentará por última vez en el banco Citizen. Se terminaron los misterios y las gambetas a la prensa: el adiós es un hecho.

A sus 55 años, Pep se marcha del Etihad Stadium tras una década donde no solo llenó las vitrinas, sino que reescribió los manuales tácticos de la Premier League.

Según detalló el propio club, Pep Guardiola comunicó su decisión tras una serie de conversaciones con la directiva. El entrenador agradeció a los aficionados y a los jugadores por el apoyo recibido a lo largo de estos años. “Ha sido un privilegio dirigir al Manchester City durante una década. Estoy orgulloso de lo que logramos juntos”, expresó el técnico en palabras difundidas por la entidad.

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Una máquina implacable: 20 títulos en 10 años

Respaldado por la billetera de Abu Dabi, Guardiola transformó al City en un rodillo asombroso. Las conquistas que deja son una locura: 20 trofeos en total, destacando seis Premier Leagues (con un póker consecutivo histórico entre 2021 y 2024). La ansiada primera Champions League en la historia del club (2023), completando un triplete que emuló su gesta con el Barcelona y que sentenció, de una vez por todas, el cambio de mando en la ciudad de Mánchester frente al United.En su última campaña se despachó con la Copa de la Liga en marzo y la FA Cup el fin de semana pasado.



Un 2025 difícil para Pep Guardiola: entre la crisis deportiva, la separación y un millonario reparto de bienes

Además, regaló una era dorada gracias a su rivalidad con Jürgen Klopp. Ese choque de estilos —el "tiqui-taca" ajedrecístico de Pep contra el "fútbol heavy metal" del Liverpool— ya quedó grabado en los libros de historia del fútbol moderno.

Un legado que transformó el ADN inglés

Pero ojo, la huella de Guardiola no se mide solo en metal dorado. Pep revolucionó la cultura futbolística de Inglaterra. Su obsesión por la posesión, el juego fluido y la salida prolija desde el fondo penetró desde el barro del ascenso hasta la súper élite.

Fue un inconformista táctico: reinventó posiciones, creó roles híbridos y hasta se dio el lujo de ganar una Premier sin un "9" de área. Por si fuera poco, su escuela hoy domina Europa. Es el "padre futbolístico" de la nueva camada de DTs: Mikel Arteta (Arsenal), Enzo Maresca (candidato a sucederlo), Vincent Kompany (Bayern Múnich) y Xabi Alonso (flamante DT del Chelsea). Su sombra es tan gigante que hasta se lo candidateó para dirigir a la selección inglesa.

Auténtico y combativo: de la política a los altares del fútbol

Fuera de la línea de cal, Guardiola nunca se guardó nada. Hiperactivo en los partidos y comprometido socialmente, siempre usó su micrófono para bancar la independencia de Cataluña o alzar la voz por los niños palestinos.

Humilde ante la historia, Pep siempre esquivó la comparación con su mentor, Johan Cruyff, asegurando que el carisma del neerlandés es irrepetible. Sin embargo, se siente en la misma mesa. Le guste o no, Guardiola se retira del City ingresando al Olimpo de los mejores entrenadores de todos los tiempos. No solo por lo que ganó, sino por cómo transformó nuestra forma de ver este deporte. ¡Gracias por el fútbol, Pep!

Posible reemplazante

En cuanto al futuro inmediato, el club inglés identificó a Enzo Maresca como el principal candidato para suceder a Guardiola. El italiano, quien actualmente se encuentra libre tras su experiencia en Chelsea, cuenta con antecedentes en la estructura técnica del propio Manchester City, donde trabajó como asistente del primer equipo.

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