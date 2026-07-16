Por qué los hinchas argentinos vivimos cada partido como una verdadera cuestión de identidad

Desde las promesas extravagantes hasta los cánticos que recorren los estadios del mundo, el hincha argentino construyó una identidad que trasciende los resultados.

Admirada por algunos e incomprensible para otros, esa manera de vivir el fútbol convierte cada partido en una celebración colectiva donde se mezclan emoción, historia, pertenencia y un fanatismo difícil de encontrar con la misma intensidad en otros países.

En Argentina el fútbol no termina con el pitazo final. Más que un deporte, funciona como un lenguaje compartido y una forma de pertenencia que atraviesa conversaciones, memes, reuniones familiares y hasta el estado de ánimo de millones de personas. A diferencia de muchas hinchadas europeas, donde el entusiasmo suele quedar limitado al estadio, aquí el fútbol organiza buena parte de la vida cotidiana.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La Selección, especialmente tras la conquista de Qatar 2022 y durante el Mundial 2026, se consolidó además como uno de los pocos símbolos capaces de unir a un país atravesado por profundas divisiones. En cada ciudad donde juega aparecen miles de argentinos con banderas, bombos y canciones que transforman las calles en una extensión simbólica de Buenos Aires.

El aliento permanente es otra de sus marcas distintivas. Mientras en muchos estadios europeos alternan los silencios, las tribunas argentinas cantan durante los 90 minutos. Temas como “Muchachos” o “La cuarta estrella” trascienden los torneos y pasan a integrar el patrimonio del fútbol argentino.

La cábala ocupa un lugar central. Usar la misma camiseta, sentarse en el mismo lugar o repetir una rutina antes de cada partido forma parte de rituales que conviven naturalmente con el análisis futbolístico. A eso se suman promesas que muchas veces rozan lo extraordinario: peregrinaciones, largos viajes a pie o en bicicleta y tatuajes para agradecer un título.

También el lenguaje refleja esa intensidad. En Argentina los partidos no solo se ven: se sufren, se viven y se juegan desde la tribuna. La camiseta deja de representar únicamente a un equipo para convertirse en una extensión de la propia identidad. Como señaló el psicólogo Juan Eduardo Tesone, el fútbol es uno de los grandes organizadores simbólicos de la identidad argentina porque reúne recuerdos familiares, amistades, barrios y generaciones alrededor de una misma pasión.