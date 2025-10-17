Portugal busca rival para el primer amistoso de Cristiano Ronaldo en Latinoamérica para 2026

En 2026 podría tener lugar el primer amistoso de Cristiano Ronaldo en Latinoamérica. El encuentro formará parte de la preparación de las selecciones de cara a la próxima Copa del Mundo que tendrá como anfitriones a Estados Unidos, México y Canadá. De concretarse, el acontecimiento deportivo generará una enorme expectativa para los futboleros que buscan tener su entrada.

La presencia del astro portugués garantiza contratos publicitarios millonarios y estadios llenos. La selección lusa busca rival para la fecha FIFA de marzo del próximo año y dos combinados latinoamericanos tienen negociaciones abiertas para enfrentarlo. ¿De cuáles se trata?

Por un lado, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), Mikel Arriola, aseguró que “solo faltan ajustes técnicos para cerrar el acuerdo” y explicó que el amistoso con Portugal se enmarca dentro de un plan estratégico para disputar partidos de alto nivel internacional como parte de la preparación para la máxima cita del fútbol mundial.

Presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), Mikel Arriola

En esta línea, Arriola reafirmó que “las negociaciones con la federación portuguesa están practicamente finalizadas”.

El encuentro se realizaría durante la ceremonia de reinauguración del Estadio Banorte, que actualmente se encuentra en remodelación para ser una de las sedes de la Copa del Mundo 2026.

Colombia, la otra selección que disputa la presencia de Cristiano Ronaldo

Carlos Antonio Vélez, periodista colombiano, informó a principios de octubre, previa comunicación con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, deslizó que hay varias cartas sobre la mesa dependiendo el resultado del sorteo que se llevará a cabo en diciembre.

Un dato no menor que puede inclinar la balanza para el conjunto cafetero y a tener en cuenta, es que Jesurún es uno de los dirigentes del fútbol sudamericano con más relevancia en la FIFA.

Además, Colombia tiene una gran reputación a nivel internacional. Eso puede dar un punto a favor para que la Tricolor sea elegida como rival de Portugal en la doble fecha de marzo de 2026, sin embargo, las tratativas aún no han avanzado.

