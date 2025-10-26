Presión digital: futbolistas y técnicos, bajo presión en la era de las redes

“Las redes sociales acabaron con el fútbol”. Renato Gaúcho lo dice en conferencia de prensa, luego de anunciar su inesperada renuncia como entrenador del Fluminense.

La queja del histórico técnico brasileño visibiliza un creciente hartazgo a la presión digital, que afecta a jugadores y también a quienes se sientan en el banco de suplentes y dirigen equipos.

Hace pocas semanas, los chilenos Felipe Loyola y Pablo Galdames, futbolistas de Independiente, cerraron sus cuentas. Ambos fueron blanco de mensajes de rechazo por criticar la falta de medidas de seguridad en la batalla campal entre barras de ese equipo y de la Universidad de Chile, por los octavos de la Copa Sudamericana.

Del otro lado de Avellaneda, Gustavo Costas hizo un pedido enfocado por las agresiones que recibían sus jugadores, especialmente Nazareno Colombo: “Al hincha de las redes sociales, que no putee tanto, porque Martirena también se tenía que ir y ahora están todos ‘uruguayo, uruguayo’… A Colombo le hinché tanto las pelotas para que no se vaya por los insultos de la gente”.

La Fifpro –Federación Internacional de Futbolistas Profesionales– denuncia los “preocupantes niveles” de “ciberacoso” contra jugadores, técnicos, árbitros e incluso aficionados.

Tras el Mundial de Qatar 2022, la FIFA y la Fifpro pidieron a las plataformas tomar medidas tras un informe que detectó más de 19 mil publicaciones de “carácter ofensivo, discriminatorio o amenazante” durante el torneo.

A nivel regional, la Conmebol lanzó en agosto un sistema para detectar mensajes de odio durante los partidos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, y notificar a las autoridades en casos graves.

“Se acabó el fútbol. Las redes sociales acabaron con él tanto para el jugador como para el entrenador. Es una guerra de críticas”, dijo Renato “Gaúcho” Portaluppi, de 63 años, al renunciar en septiembre, tras la eliminación del Flu a manos del Lanús en la Sudamericana.

Las últimas decisiones del exjugador, campeón de la Libertadores y la Copa Intercontinental en 1983 con Gremio, habían suscitado un aluvión de acusaciones en redes.

Hiperexposición. Los expertos subrayan cómo la crítica del público dejó de limitarse a los abucheos durante los partidos para ser constante.

“Antes, un técnico era llamado ‘burro’ en el estadio y aquello no pasaba del día siguiente. Hoy, la crítica circula a gran escala, es reseñada en la prensa y afecta a patrocinadores. Es el precio de la hiperexposición digital”, le dijo a la agencia AFP Ivan Martinho, especialista en marketing deportivo.

El argentino Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay rumbo al Mundial de 2026, ha sido otra voz crítica. “Dicen que vendo humo”, se quejó en su etapa como DT del Leeds United. “Como casi todos los entrenadores somos perdedores, estamos solos”, sentenció.

“Siempre tienes uno o dos personajes que salen a escribir un montón de disparates en las redes sociales. Tierra de nadie, ¿no?”, dijo por su parte el entrenador del Bahia y exportero Rogério Ceni.

Los entrenadores de Brasil están especialmente expuestos a las presiones inherentes al fútbol, como demuestra el hecho de que de los 20 clubes de Primera División, 13 han cambiado al menos una vez de técnico a lo largo del campeonato 2025. Solo cuatro han estado más de un año en su actual equipo: Ceni, Abel Ferreira (Palmeiras), Filipe Luís (Flamengo) y Léo Condé (Ceará).

Guardiola, al margen. El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, uno de los más reputados del mundo, dice evitar las redes sociales. “No me gustan (...). Ni TikTok, ni Instagram, ¡nada! Solo tengo mi teléfono y mis mensajes”, declaró el español el año pasado a Sky Sports.

El creciente impacto de las redes sociales obliga a entrenadores y atletas a “estar preparados”, dice a la AFP el psicólogo deportivo Vitor Guida.

“El entrenador necesita orientación (...) El apoyo psicológico y el de la institución (con la que trabaja) son esenciales para que se sienta respaldado”, subraya.

Martinho además destaca que un buen manejo de redes abre también grandes oportunidades.

Durante la era digital, de hecho, la exposición del fútbol se multiplicó, traducida en mejores salarios y contratos de patrocinio, dice este experto.

Fuera del fútbol, estrellas como la gimnasta estadounidense Simone Biles y la tenista japonesa Naomi Osaka tomaron distancia de las redes sociales por “salud mental.

La extraña muerte de Naroditsky

El maestro de ajedrez e influencer Daniel Naroditsky fue encontrado muerto esta semana en su casa de Charlotte, Estados Unidos. Mientras la investigación sobre la causa avanza, la familia denunció que era hostigado en sus redes de una manera inusual.

La madre de Naroditsky, Elena, atribuyó parte del deterioro anímico a las acusaciones repetidas de otro gran maestro, el ruso Vladimir Kramnik. “Para Daniel no había nada más importante que su dignidad y su nombre como ajedrecista. Y el excampeón mundial intentaba decir que era un tramposo”, dijo desde California. También reprodujo la lucha pública de su hijo: “Jugaba cada vez más porque intentaba demostrar que no era de lo que se le acusaba”, sostuvo Elena.

La federación internacional de ajedrez confirmó que analiza medidas disciplinarias contra Kramnik por iniciar esta campaña.