Quiénes son y cómo se llaman las mascotas de la Copa del Mundo

La Copa del Mundo 2026 no solo destaca por su inédito despliegue en tres países, sino también por la fuerte impronta cultural de sus personajes representativos. La FIFA oficializó recientemente el trío de animaciones que encabezan la campaña global del torneo, diseñadas para capturar la diversidad de Canadá, Estados Unidos y México.

La estrategia de la federación internacional buscó descentralizar la atención clásica de una única figura para dar lugar a tres identidades bien diferenciadas. Los personajes, presentados originalmente bajo los nombres de Maple, Zayu y Clutch, encarnan la riqueza de las naciones organizadoras mediante animales autóctonos del continente norteamericano.

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Los detalles sobre las mascotas de la Copa del Mundo

Entre las figuras de la nómina oficial sobresale Maple, un alce canadiense vestido con indumentaria roja que asume el rol de arquero en la narrativa de la competencia. Según los informes de la organización, la caricatura fue modelada con atributos de resiliencia y creatividad, buscando conectar con la identidad del público de su país.

Por su parte, el jaguar Zayu es la figura elegida para representar al territorio mexicano dentro del certamen deportivo. Este felino se desempeña tácticamente como un delantero veloz y ágil, una analogía que los organizadores utilizaron para simbolizar la fuerza y el patrimonio histórico de las culturas mesoamericanas.

Completando el esquema se encuentra Clutch, un águila calva norteamericana que adopta la posición de mediocampista dentro de la campaña promocional. El personaje se destaca por poseer una personalidad arrolladora y enérgica, orientada a inspirar determinación tanto dentro como fuera de los campos de juego de la Unión Americana.

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El fenómeno del pato de México que se hizo tendencia

Más allá del millonario andamiaje comercial desplegado por las marcas oficiales, la verdadera sorpresa de la cita mundialista emergió de manera espontánea en las calles de la Ciudad de México. Un pequeño ave doméstica logró eclipsar temporalmente el protagonismo de las animaciones corporativas y se transformó en la mascota no oficial del campeonato.

El animal, bautizado como Merlín, es un pato que cobró notoriedad absoluta tras el debut del combinado azteca, donde venció por 2-0 a Sudáfrica. Su aparición caminando por la tradicional Avenida Paseo de la Reforma capturó de inmediato el interés de la prensa internacional y de miles de usuarios en las plataformas digitales.

La particularidad que desató el furor en las redes sociales radica en que el ave transita las calles luciendo una réplica exacta de la camiseta de la selección mexicana. Merlín pertenece a una familia dedicada a la venta ambulante en la capital, y su presencia se convirtió rápidamente en un amuleto de la buena suerte para la afición local.

El impacto del fenómeno comercial cruzó las fronteras de Centroamérica y llegó rápidamente a ciudades canadienses como Vancouver. En dicho territorio comenzaron a comercializarse réplicas plásticas del ave con la indumentaria de diferentes selecciones participantes, consolidando una fiebre de consumo imprevista por los analistas de marketing.

API/AF