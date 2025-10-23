Racing se fue del Maracaná con las manos vacías, pero con la fe intacta

Racing luchó, resistió y se mantuvo en partido hasta los últimos minutos, pero no le alcanzó. En el imponente Maracaná, el equipo de Gustavo Costas cayó 1-0 ante Flamengo por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, en un duelo que lo tuvo contra las cuerdas, aunque sin perder la forma ni la fe.

El análisis de la derrota de Racing por Cueste lo que cueste

Hasta los 40 minutos del segundo tiempo, la Academia sostenía un empate valioso gracias a una actuación fenomenal de Facundo Cambeses, que otra vez se vistió de héroe bajo los tres palos. El arquero, que pasó de suplente eterno a figura indiscutida, fue responsable directo de que Racing llegara con vida al tramo final del partido. Sin embargo, un rebote desafortunado terminó en el único gol del encuentro, que selló la victoria del conjunto brasileño.

En el juego, Racing volvió a mostrar solidez defensiva y compromiso colectivo, pero también las mismas falencias ofensivas que lo persiguen hace tiempo. Ni Maravilla Martínez ni Solari lograron inquietar con continuidad, y el equipo sufrió la falta de peso en el área rival.

Aun así, la serie está abierta. El equipo de Costas tendrá la posibilidad de revertir la historia en la revancha en el Cilindro, donde deberá salir a buscar el partido sin perder el equilibrio que lo trajo hasta acá.

El próximo miércoles, en Avellaneda, la Academia buscará dar el golpe y soñar con la final. La diferencia es mínima, y Costas confía en que su equipo puede hacerlo. Flamengo no va a cambiar su forma de jugar. Racing sí deberá animarse a atacar con más calidad y decisión. La historia todavía no está escrita.