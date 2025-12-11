Racing–Estudiantes: una rivalidad con capítulos que marcaron épocas

El cruce entre Racing y Estudiantes es mucho más que un partido: es una colección de episodios que moldearon la identidad del fútbol argentino.

Los mejores enfrentamientos entre Racing y Estudiantes por Cueste lo que cueste

En los años 60, la rivalidad alcanzó un nivel histórico. El Racing de Juan José Pizzuti y el Estudiantes de Osvaldo Zubeldía protagonizaron choques intensos, duros y decisivos, en plena irrupción de ambos equipos en la Copa Libertadores. Aquellos enfrentamientos, con duelos personales entre defensores férreos como Perfumo, Basile, Aguirre Suárez o Malbernat, derivaron incluso en recordadas finales que necesitaron tercer partido para definir.

El 11 ideal que reaviva la discusión: ¿quién tiene mejores titulares, Estudiantes o Racing?

Décadas más tarde, la historia sumó otro capítulo inolvidable. En mayo de 1996, el arquero de Racing, Ignacio “Nacho” González, empató de cabeza sobre la hora un partido clave por la punta del campeonato. El gol, celebrado como una hazaña, quedó entre las imágenes más icónicas del duelo.

Entre batallas tácticas, gestos de respeto y jugadas imborrables, Racing y Estudiantes construyeron una rivalidad única, capaz de condensar la dureza del fútbol de antaño y la épica que trasciende generaciones.