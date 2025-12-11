jueves 11 de diciembre de 2025
Cueste lo que cueste

Racing–Estudiantes: una rivalidad con capítulos que marcaron épocas

De finales ásperas en los años 60' hasta goles inolvidables en los 90', la historia entre Racing y Estudiantes reúne choques que dejaron huella en el fútbol argentino. Guapeza, figuras legendarias y momentos únicos forman parte de un clásico cargado de memoria.

Estudiantes vs. Racing, Metropolitano 1967
Estudiantes vs. Racing, Metropolitano 1967 | X
Román Iucht
Román Iucht

El cruce entre Racing y Estudiantes es mucho más que un partido: es una colección de episodios que moldearon la identidad del fútbol argentino.

En los años 60, la rivalidad alcanzó un nivel histórico. El Racing de Juan José Pizzuti y el Estudiantes de Osvaldo Zubeldía protagonizaron choques intensos, duros y decisivos, en plena irrupción de ambos equipos en la Copa Libertadores. Aquellos enfrentamientos, con duelos personales entre defensores férreos como Perfumo, Basile, Aguirre Suárez o Malbernat, derivaron incluso en recordadas finales que necesitaron tercer partido para definir.

Décadas más tarde, la historia sumó otro capítulo inolvidable. En mayo de 1996, el arquero de Racing, Ignacio “Nacho” González, empató de cabeza sobre la hora un partido clave por la punta del campeonato. El gol, celebrado como una hazaña, quedó entre las imágenes más icónicas del duelo.

Entre batallas tácticas, gestos de respeto y jugadas imborrables, Racing y Estudiantes construyeron una rivalidad única, capaz de condensar la dureza del fútbol de antaño y la épica que trasciende generaciones.

