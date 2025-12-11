River arma su 2026: Copa Sudamericana, refuerzos y un mercado en plena ebullición

A semanas del final de la actividad oficial, River ya sabe cómo comenzará su 2026. Sin repechajes en febrero y con un calendario más “tradicional”, el equipo de Marcelo Gallardo debutará en la Copa Sudamericana entre fines de marzo y comienzos de abril, a la espera del sorteo que se realizará en los próximos días.

La planificación incluye una pretemporada en San Martín de los Andes, donde el técnico pretende contar desde el inicio con al menos dos de los refuerzos solicitados.

En la lista aparecen seis posiciones: un delantero, un volante ofensivo, un mediocampista central, laterales por ambas bandas y un zaguero. Entre los nombres avanzados sobresale Fausto Vera, el ex Argentinos Juniors que podría volver al país tras un paso irregular por Brasil. También surge con fuerza el de Julio Soler, el lateral izquierdo formado en Lanús y actualmente en el Bournemouth. El defensor, convocado a la Selección argentina, ve con buenos ojos llegar a un club donde pueda sumar minutos antes del Mundial.

River apunta también a un nueve, aunque las opciones se mueven: Gondou, quien ya pasó por el club a nivel juvenil, perdió terreno en la consideración, mientras que Prestiani —hoy en Benfica— aparece como un deseo difícil. El mercado incluye además sondeos por Kevin Amaro, lateral uruguayo cotizado en 10 millones de dólares, y la chance, más lejana, de sumar a Santiago Ascacíbar.

Mientras la dirigencia analiza préstamos caros con opciones de compra accesibles para facilitar negociaciones, Gallardo busca evitar los errores del armado del plantel del último año. Con objetivos renovados y la Sudamericana como punto de partida, River quiere acertar en un mercado que será clave para su 2026.