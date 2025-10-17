viernes 17 de octubre de 2025
DEPORTES
Cueste lo que Cueste

Radiografía de una definición al rojo vivo: qué le queda por jugar a los clubes que pelean el Clausura 2025

El campeonato de Primera División ingresa en su último cuarto y las apretadas zonas empiezan a definir aquellos equipos que pelearán por el título del Torneo Clausura 2025. Así será la definición.

La Fecha 13 del Torneo Clausura marcará un quiebre para la definición de su fase regular, esa que dejará establecidos participantes de Playoffs, clasificados a las copas internacionales de 2026 y también los dos equipos que perderán la categoría.

Ambos grupos presentan mucha paridad, sobre todo la Zona A, y en Cueste lo que Cueste realizaron un detallado análisis sobre lo que tienen por jugar los equipos mejor posicionados de cara a la definición por el título.

Todos juegan por algo, y habrá varios cruces directos entre aspirantes a la clasificación, lo que asegurará emoción en un formato que sigue discutido por el público, pero que los dirigentes ya decidieron repetir el próximo año.

16 clubes avanzarán a la instancia de Playoffs, y cada gol convertido impacta de manera directa en el posicionamiento final.

