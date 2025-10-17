La Fecha 13 del Torneo Clausura marcará un quiebre para la definición de su fase regular, esa que dejará establecidos participantes de Playoffs, clasificados a las copas internacionales de 2026 y también los dos equipos que perderán la categoría.

Ambos grupos presentan mucha paridad, sobre todo la Zona A, y en Cueste lo que Cueste realizaron un detallado análisis sobre lo que tienen por jugar los equipos mejor posicionados de cara a la definición por el título.

El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional se reunió en Ezeiza y debatió posibles cambios para 2026

Todos juegan por algo, y habrá varios cruces directos entre aspirantes a la clasificación, lo que asegurará emoción en un formato que sigue discutido por el público, pero que los dirigentes ya decidieron repetir el próximo año.

16 clubes avanzarán a la instancia de Playoffs, y cada gol convertido impacta de manera directa en el posicionamiento final.

