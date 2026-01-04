Rally Dakar 2026: sólido prólogo argentino y buenas señales para las etapas largas

La 48ª edición del Rally Dakar comenzó ayer en Yanbu, Arabia Saudita, con el tradicional prólogo, un tramo corto de 22 kilómetros cronometrados más 73 de enlace, que sirvió para ordenar la largada de la primera etapa. En ese contexto, los argentinos tuvieron una actuación destacada entre los 20 inscriptos que tomaron la salida.

En la categoría Motos, Luciano Benavides fue el mejor representante nacional. El salteño, integrante del Red Bull KTM Factory, finalizó cuarto, a 11 segundos del ganador, el español Edgar Canet. De esta manera, Benavides quedó bien posicionado para el arranque de las etapas largas. Más atrás, Leonardo Costa terminó 52° y Santiago Rostan 72°.

En las categorías de cuatro ruedas, los principales resultados argentinos se dieron en Challenger. Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, campeones 2025, comenzaron el Dakar con un sólido cuarto puesto, confirmándose como uno de los binomios a seguir tras la eliminación definitiva de los cuatriciclos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En la misma división, Kevin Benavides, doble campeón del Dakar en motos y ahora reconvertido a los UTV, se ubicó séptimo. Además, el argentino Augusto Sanz fue segundo como navegante de la neerlandesa Puck Klaassen, mientras que David Zille y Sebastián Cesana completaron una destacada actuación al finalizar quintos.

En Ultimate, la categoría principal de Autos, hubo presencia argentina entre los navegantes. Bruno Jacomy terminó octavo junto al chileno Lucas del Río, mientras que Fernando Acosta fue noveno acompañando al español Óscar Ral. Por su parte, Eduardo Blanco, único argentino en Autos como navegante del español Jesús Calleja, concluyó 54°.

En Side by Side (SSV), Jeremías González Ferioli fue el mejor argentino del día. Junto a Gonzalo Rinaldi, finalizó quinto, dentro del Top 10. La otra dupla nacional, integrada por Manuel Andújar y Andrés Frini, cerró el prólogo en el 13° puesto.

También hubo participación argentina en las categorías especiales. Gastón Mattarucco, navegante en Dakar Classic, inició su camino con un 81° puesto, mientras que Benjamín Pascual se ubicó entre los primeros tres de su divisional en Mission 1000.

El Dakar continuará hoy con la primera etapa completa, nuevamente con inicio y final en Yanbu. Serán 518 kilómetros totales, con 305 de especial y 213 de enlace en el desierto saudí, en un terreno rocoso que podría generar pinchaduras al por mayor.

Canet, el piloto más joven en ganar una jornada

El protagonista del primer día de competencias del Rally Dakar 2026 fue el español Edgar Canet (KTM), que se convirtió en el piloto de motos más joven en llevarse una etapa de esta competición, mientras que el sueco Mattias Ekström (Ford) fue el más rápido en coches.

Canet, catalán de 20 años, superó en tres segundos al australiano Daniel Sanders, compañero en Red Bull KTM Factory Racing y defensor del título de motos en este emblemático rally de aventura, que por séptimo año seguido se disputa en Arabia Saudita.

“Fui muy rápido y estoy muy satisfecho con las sensaciones. Esto demuestra que tengo velocidad, no hay mejor manera de comenzar ”, indicó Canet, debutante en el Dakar y que mejoró el récord de ganador de etapa de motos más joven, que desde hacía 36 años estaba en poder del francés Laurent Charbonnel.

El prólogo, un recorrido de 22 km en los alrededores de Yanbu, sirvió de simple aperitivo para la competición, pero permitió a los competidores calentar motores antes de que la batalla se ponga seria.

En la categoría reina, la de coches, la victoria en el prólogo fue para el Ford de Mattias Ekström, que superó a otro Ford, el del estadounidense Mitch Guthrie, mientras que el podio del primer día de la competición lo completó el belga Guillaume de Mévius (Mini), tercero. Ekström suma así su sexta victoria de etapa en el Dakar y se confirma como un especialista en prólogos, ya que también ganó en los de 2023 y 2024.