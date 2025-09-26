La Selección Argentina Sub-20 comienza su participación en la Copa Mundial de Chile 2025 con Diego Placente como entrenador y una interesante nómina de futbolistas.

Con mayoría de jugadores del medio local, la Albiceleste no contará con figuras internacionales como Franco Mastantuono y Claudio Etcheverri, quienes no fueron cedidos por sus respectivos clubes.

La Selección Argentina debutará el próximo domingo 28 de septiembre ante Cuba. El segundo partido será el miércoles 1 de octubre, frente a Australia, y el cierre del Grupo D lo enfrentará con Italia el sábado 4.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Todos los partidos se disputarán desde las 20:00 hs en el Estadio Municipal de Valparaíso. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a octavos de final, al igual que los cuatro mejores terceros.

Argentina es la selección con más títulos en la historia de la Copa Mundial Sub-20, logrando sus seis estrellas en 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007.

NZ