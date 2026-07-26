San Lorenzo arrancó el Clausura con una derrota en su visita a Lanús

El arranque del Clausura para San Lorenzo fue con una mueca triste. Luego de la dolorosa eliminación que había sufrido en la Copa Argentina donde cayó por penales ante Deportivo Riestra tampoco en el debut por el torneo local le fue bien. Con un solitario tanto marcado por el colombiano Yoshan Valois a los 20 minutos del segundo tiempo Lanús lo derrotó por 1 a 0 en el último partido del sábado, válido por la primera fecha del campeonato.

El partido vio mejor parado al local en el comienzo, que con mayor iniciativa del local, generó las primeras aproximaciones al arco defendido por el paraguayo Orlando Gill, que viene de brillar con su seleccionado en el Mundial. El arquero frenó en esos momentos los intentos de Valois, Matías Sepúlveda y Ramiro Carrera.

San Lorenzo, que tiene como nuevo entrenador a Néstor Gorosito tras la intempestiva renuncia de Gustavo Alvarez por sus desacuerdos con la Comisión Directiva, respondió con algunas apariciones de Nicolás Tripichio y buscó apoyarse en Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi, aunque le costó generar situaciones claras.

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La diferencia en el marcador recién apareció a los 20 minutos del complemento, cuando Valois recibió habilitado dentro del área tras un cabezazo de Dylan Aquino, se acomodó ante los marcadores centrales y definió con un derechazo para superar a Gill y establecer el 1-0.

A partir de la ventaja, el conjunto de Pellegrino se replegó algunos metros y administró el resultado, mientras Gorosito movió el banco en busca de mayor presencia ofensiva.

San Lorenzo adelantó sus líneas durante el tramo final y buscó llegar al empate, pero no encontró la claridad suficiente para quebrar a una defensa local que sostuvo la ventaja hasta el cierre.

De esta manera, Lanús comenzó el Clausura con tres puntos antes de viajar a Perú para afrontar la revancha ante Cienciano por los playoffs de la Copa Sudamericana, mientras que San Lorenzo sumó un nuevo golpe.

En la segunda fecha, San Lorenzo, el martes 29 de julio, recibirá a Gimnasia de Mendoza en el Nuevo Gasómetro en busca de una recuperación. Lanús, en tanto, por su participación en el torneo continental, recién afrontará el 6 de agosto en su visita a Unión de Santa Fe, el segundo compromiso por el torneo doméstico