San Lorenzo volvió al triunfo ante Godoy Cruz con un penal de VAR

San Lorenzo le ganó por 1-0 a Godoy Cruz de Mendoza, como local, en un partido que se jugó en el estadio Pedro Bidegain. El único gol del encuentro lo marcó el delantero paraguayo Adam Bareiro, de penal, a los 9 minutos del segundo tiempo, y de esta manera San Lorenzo le rompió el invicto al conjunto mendocino.

El equipo azulgrana, que venía de caer ante Lanús, salió desde el arranque imponiendo su ritmo pisando el área rival, pero sin generarle trabajo al arquero Diego Ruso Rodríguez. Por su parte, Godoy Cruz salió a jugar al contragolpe en el primer cuarto del partido buscando aprovechar los espacios.

Pero con el correr del tiempo, el Tomba lo emparejó y se quedó con el dominio del partido, pero sin profundidad ni situaciones de peligro por los desempeños de Pier Barrios, Gonzalo Abrego y Roberto Fernández.

Para el Ciclón, a los 39 minutos Bareiro le dio un pase a Cerutti, quien lanzó un centro que conectó Vomberbar de taco y el arquero Diego Rodríguez despejó exigido.

Ya en la segunda parte, a los 9 minutos y tras un largo chequeo de Nazareno Arasa en el VAR, el local tuvo el penal que Bareiro transformó en gol.

Godoy Cruz se basó en el peligro que generó el atacante Tomás Conechny -ex San Lorenzo- pero fue impreciso en las definiciones, por lo que la victoria del Ciclón fue justa por lo demostrado en el campo de juego.

También fue determinante en el partido la temperatura que soportó la ciudad de Buenos Aires, que al momento de comenzar el encuentro era de 36 grados y en cada etapa del encuentro hubo 5 minutos de suspensión, para que se refresquen los jugadores.

En el equipo de Boedo no estuvo ni en el banco de suplentes el defensor Federico Gattoni, que hasta que no se resuelva su situación -su pase a Sevilla, de España-, no será tenido en cuenta por el entrenador azulgrana.

San Lorenzo, que ganó merecidamente, alcanza los seis puntos en estas tres fechas, y continuara su camino en el torneo el próximo lunes 20, cuando visite a Sarmiento de Junín, mientras que Godoy Cruz será anfitrión de Estudiantes de La Plata.