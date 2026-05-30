San Lorenzo vota: los candidatos responden y cuentan sus planes para salir de la crisis

1. Corto y al pie: ¿qué hacés el primer día de gestión?

2. ¿Tienen pensado hacer obras en el Nuevo Gasómetro? ¿Cómo las financiarían?

3. Volver a Boedo: ¿se puede avanzar? ¿Cuál es tu idea?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

4. San Lorenzo debe 60 millones de dólares y tiene un déficit operativo mensual promedio de 500 mil dólares. ¿Qué plan proponés para surfear esa realidad?

5. Ideas para el fútbol profesional y los deportes federados.

MARCELO CULOTTA, DE ORDEN Y PROGRESO SANLORENCISTA

“San Lorenzo tiene que dejar de gastar más de lo que genera”

1. Lo primero que vamos a hacer es poner en marcha el plan de reordenamiento económico que venimos preparando hace meses. San Lorenzo no tiene tiempo para improvisaciones. Vamos a revisar la situación financiera real del club, relevar los contratos vigentes y empezar a tomar decisiones para reducir el déficit operativo. También vamos a convocar a toda la Comisión Directiva para trabajar desde el primer día con un objetivo común: sacar a San Lorenzo de la crisis.

2. Sí. El Nuevo Gasómetro necesita una puesta en valor importante. Hay cuestiones estructurales que requieren atención y también mejoras vinculadas a la experiencia del socio. Ahora bien, no creemos en anunciar obras faraónicas sin respaldo económico. Primero hay que ordenar las cuentas. A partir de ahí, las obras deben financiarse con recursos genuinos, mejores contratos comerciales, sponsoreo y una administración eficiente. San Lorenzo tiene que dejar de gastar más de lo que genera para volver a invertir en su patrimonio.

3. Por supuesto que se puede avanzar. De hecho, llevo veinte años militando la Vuelta a Boedo y es la causa de mi vida. Ahora bien, también creo que hay que ser responsables. Prometer un estadio terminado en el corto plazo sería mentirle al socio. Lo que sí podemos hacer es avanzar desde el primer día en todos los pasos administrativos, técnicos y legales necesarios para que el proyecto sea viable. Mi idea es clara: el mejor destino para Avenida La Plata es un estadio de San Lorenzo. Pero para llegar a eso primero hay que reconstruir institucional y económicamente al club.

4. Lo primero es entender que ninguna deuda es sostenible si el club sigue gastando más de lo que recauda. Por eso nuestra prioridad es atacar el déficit operativo. San Lorenzo necesita equilibrar sus cuentas y generar más recursos genuinos. Hay muchísimo margen para mejorar ingresos por sponsoreo, marketing y acuerdos comerciales. También tenemos preparada una campaña de socios muy agresiva para aumentar la masa societaria y recuperar a quienes se alejaron del club. Una vez estabilizada la operación diaria, recién ahí se puede trabajar seriamente sobre la deuda, renegociando compromisos y estableciendo prioridades. Lo peor que puede hacer San Lorenzo es seguir administrando la emergencia sin resolver los problemas de fondo.

5. En el fútbol profesional ya presentamos un proyecto concreto con Guillermo Franco como mánager y Walter Perazzo como coordinador general. Creemos que el primer paso para reconstruir el fútbol de San Lorenzo es profesionalizar la toma de decisiones y terminar con la improvisación.

Queremos un fútbol sustentable, con protagonismo de las divisiones inferiores, capacidad para incorporar jerarquía cuando sea necesario y una estructura profesional que trascienda a los nombres propios.

Respecto a los deportes federados, nuestra idea es que vuelvan a ocupar el lugar que históricamente tuvieron en San Lorenzo. Son parte de la identidad del club y no pueden seguir siendo una preocupación permanente para quienes los practican.

Tenemos experiencia en esa área y sabemos que es posible combinar competitividad y sustentabilidad económica. El objetivo es que cada disciplina tenga planificación, recursos y acompañamiento.

MANUEL AGOTE, DE MOVETE BOEDO MOVETE

“Hay que recuperar identidad y volver a ser un club normal”

1. Lo primero que haremos es llevar adelante las medidas urgentes que necesita San Lorenzo. En los primeros 19 meses avanzaremos sobre cuatro ejes: auditoría integral para saber dónde estamos, concurso de acreedores para ordenar el pasivo, orden económico con generación de recursos y activación de Av. La Plata, y una reestructuración profunda del fútbol para recuperar competitividad, identidad y volver a ser un club normal.

2. Plan progresivo de puesta en valor de tribunas, accesos, servicios y modernización tecnológica, con mantenimiento preventivo permanente y recuperación de la concentración de la popular local. Vamos a desarrollar el Programa Estadio 365 para generar ingresos los días sin fútbol con eventos y usos comerciales inteligentes, y abrir el Bidegain para que juegue allí la Reserva. La financiación viene de los recursos genuinos que generaremos en gestión, no de hipotecar el patrimonio del club.

3. Hay que hablar con la verdad: hoy no están dadas las condiciones para construir un estadio. Un club con una deuda de 60 millones de dólares quedaría atado a inversores que, en los hechos, implicarían su privatización. Y a Boedo tiene que volver un club, no un grupo inversor. La Vuelta a Boedo es nuestro norte. Mientras generamos las condiciones para hacerla posible, vamos a activar el predio de Av. La Plata desde el día uno: traslado del Museo, eventos culturales para 18.000 personas y desarrollo de actividades para la comunidad.

4. Tres frentes en simultáneo. Primero, concurso preventivo de acreedores para reestructurar el pasivo con transparencia y solo negociar deuda legítima. Segundo, reducción del déficit operativo mediante ordenamiento de gastos, eficiencia administrativa y limpieza de la deuda espuria que el club paga mes a mes. Tercero, generación de recursos genuinos: 8 millones de dólares en acuerdos comerciales el primer año, 20.000 nuevos socios en 8 meses y la operatividad inmediata del predio de Av. La Plata.

5. En fútbol, proyecto de largo plazo con dirección deportiva profesional, scouting nacional e internacional y un Departamento de Formación Integral del Jugador. Reordenamiento de la Ciudad Deportiva para sumar canchas y separar el área de la vida social. En deportes federados, los pensamos desde el rol de asociación civil del club: identidad, pertenencia y contención social. Vamos a ampliar la base de participantes y auditar quiénes están hoy al frente de cada disciplina.

SERGIO COSTANTINO, DE SAN LORENZO EN MARCHA

“Desde el primer día impuse orden y planificación”

1. En el primer día del nuevo gobierno vamos continuar con esta gestión que me permitió, por primera vez en mi vida, conducir los destinos del club y que me deja una certeza categórica: el club bien administrado no solo tiene una salida sino un futuro promisorio. Administrar bien a San Lorenzo exige enormes capacidades de gestión y de profesionalidad que no espera a improvisados o a dirigentes sin experiencia. Nos costó mucho poner en orden a San Lorenzo. No podemos volver atrás, por eso esta elección es trascendental. Está en juego la viabilidad del club.

2. Sí, claro. El Nuevo Gasómetro es un activo central y una de las bases de nuestra estrategia en la generación de nuevos ingresos. Las nuevas obras en el estadio están enfocadas en crear nuevas fuentes de ingresos. Las más relevantes se enfocan a infraestructura de pantallas a lo largo de la platea sur que nos permita desplegar un esquema de ingresos por publicidad. También la construcción de nuevos palcos que pondremos a la venta. Asimismo, incorporaremos un nuevo sistema informático de control de ingresos por reconocimiento facial que vamos a expandir a todos los accesos de nuestro club.

3. Como presidente de esta comisión transitoria pude conducir el proceso que nos permitió incorporar los 8.345 metros cuadrados de Avenida La Plata. Un hito histórico que nos permite, ahora sí, encarar con consistencia todo el proceso de elaboración de proyecto y presentación formal de los trámites correspondientes frente al gobierno de la Ciudad. Son los dos pasos que nos comprometemos a avanzar durante los próximos 18 meses.

4. Nos encontramos con un club donde la acefalía no era solo institucional, también había una notable acefalía de gestión. Desde el primer día impuse orden y planificación sobre la tesorería del club. Esto nos permitió cumplir con las obligaciones que enfrentó este mandato transitorio. Pagamos más de 10 mil millones de pesos en sueldos, levantamos 19 inhibiciones por más de 3.200 millones de pesos. Al momento de nuestra asunción, San Lorenzo era el club más inhibido del mundo. Hoy enfrentamos el nuevo mercado de pases sin esos problemas. Una buena porción del stock de deuda que mencionas deviene de procesos judiciales donde el club no ha presentado ningún tipo de defensa y donde quedan instancias judiciales para desplegar estrategias jurídicas de contención y negociación frente a los montos reclamados. Desde el primer día de esta gestión puse en funcionamiento un equipo de abogados que puso orden en el desquicio judicial que encontramos. El déficit operativo lo vamos a equilibrar y para eso necesitamos un mandato como el que tenemos por delante de 18 meses. Hay fuentes de nuevos ingresos por generar como son una ambiciosa campaña de asociación masiva, nuevos esquemas de sponsoreos, monetización de intangibles y un vector de egresos que requiere de ajustes para hacer más eficiente el funcionamiento económico del club.

5. Después de haber pagado 19 inhibiciones, rehacer contratos porque había jugadores que se querían ir, defender el patrimonio reteniendo a Romaña, Cuello y Hernández, pagar cuatro meses de sueldos atrasados apenas asumimos y mantener el plantel al día, revertimos la situación de jugadores que se querían ir del club a jugadores que ahora quieren venir. Con esta base, San Lorenzo va a salir al próximo mercado de pases con el objetivo de sumar jerarquía al plantel. Junto al Pitu Barrientos y Gustavo Álvarez tenemos planificado el próximo mercado. El fútbol juvenil es el corazón estratégico del club. Requiere de obras de infraestructura, cuya realización también será nuestro principal compromiso. Cuando asumimos los deportes federados estaban abandonados, también los pusimos al día en sueldos y becas y fuimos por más, hicimos obras y pusimos en valor los espacios donde se practican las disciplinas. Somos defensores de nuestros deportes tanto federados como recreativos porque hacen al corazón de la función social de nuestro club que debemos honrar todos los días.

CÉSAR FRANCIS, DE VOLVER A SAN LORENZO

“No venimos a administrar la crisis, venimos a terminarla”

1. Múltiples acciones, hay que tomar el timón y comenzar a marcar un rumbo definido. Hay que reunirse con el cuerpo técnico; convocar a todos los espacios políticos porque el club necesita pacificación y diálogo; comenzar con el análisis y la separación de la deuda ilegítima de la legítima para bajar el pasivo en 20 millones de dólares; estudiar los contratos que estén vigentes; avanzar en la firma de convenios con nuevos sponsors para darle a San Lorenzo una inyección de dinero; y ponernos a trabajar en poner en valor la marca San Lorenzo de Almagro. Para eso, vamos a impulsar desde el primer día una convocatoria para los 25 mil socios que dejaron de pagar la cuota. Vamos a volver a ejercer la grandeza en todos los ámbitos y esa grandeza requiere que San Lorenzo supere los 100 mil socios.

2.El Nuevo Gasómetro va a seguir siendo nuestra casa por un buen tiempo. Es uno de los activos del club y forma una parte muy importante de nuestra historia. Por eso lo tenemos que cuidar y lo tenemos que poner en valor. En los primeros seis meses de gestión vamos a llevar adelante un estudio de factibilidad constructiva y un estudio de factibilidad económica respecto a la realización de los codos. Un grande como San Lorenzo no puede tener un estadio sin terminar.

3. La vuelta a Boedo con estadio está muy manoseada, se jugó mucho con la ilusión de los socios y los hinchas. Siempre se utilizó como un botín electoral. Y creo que San Lorenzo está pidiendo seriedad institucional. No vamos a prometer si el estadio lo vamos a tener en dos, cuatro o seis años, nuestro compromiso va a ser una estrategia para conseguir el aliado para la construcción del estadio, porque San Lorenzo no hizo nada para seducir a fondos de inversión a fin de evaluar la construcción en Avenida La Plata. Para desembarcar en las regiones o en los países donde están estos grupos de inversión hay que llevar una propuesta seria y seductora, acompañada de una dirigencia que deje de salir en las páginas policiales y judiciales de los medios y salga en las páginas deportivas.

4. Tenemos que separar la deuda legítima de la ilegítima. No vamos a reconocer la ilegítima, con nosotros se termina la impunidad. Creemos en una transformación del modelo, por eso no venimos a administrar la crisis, venimos a terminarla. Y una de las medidas que tomamos en ese sentido fue la de no permitir que ningún integrante de nuestra lista haya sido miembro de los gobiernos de Tinelli, Moretti o Costantino. Y somos la única lista que puede decir esto. Sabemos que vamos a afectar intereses.

5. Aquel dirigente que crea que los problemas económicos de San Lorenzo vienen de los deportes federados, no entiende nada. Los deportes federados hacen a nuestro ADN y nuestra historia. Tener más de 30 disciplinas deportivas y representantes olímpicos también nos hizo grandes. Otros candidatos dicen que la condición para que un deporte continúe será que sea autosuficiente. No hay 30 San Lorenzos, hay uno solo. Eso es el principio de una SAD. En cuanto al fútbol profesional, va a continuar Gustavo Álvarez por sentido de responsabilidad, porque tiene un contrato vigente y porque tiene una propuesta de un planteo futbolístico que nos ilusiona. San Lorenzo no puede no tener predios en el Gran Buenos Aires como tienen otros clubes de mucha menor envergadura. Eso nos dará mayor crecimiento y captación de talentos.

El candidato Nicolás Papasso, de Nueva Generación, no respondió las preguntas enviadas.