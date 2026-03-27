El impulso de la aparición de Franco Mastantuono en el fútbol argentino y su inmediato salto al Real Madrid terminó mermando con el poco rodaje del juvenil en España. Lionel Scaloni volvió a convocarlo y habló sobre su presente en conferencia de prensa.

El ex River fue llamado en segunda instancia para la Fecha FIFA de marzo, luego de la primera lista publicada, y su lugar de cara al Mundial 2026 está en veremos.

Lionel Scaloni lo comparó con Tomás Aranda, de Boca Juniors, quien no asoma en ninguna previsión para la Copa del Mundo. ¿Merece Mastantuono estar en el Mundial 2026? ¿Se puede prescindir de un futbolista del Real Madrid?

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Lionel Scaloni: lo mejor de la conferencia antes de enfrentar a Mauritania

Franco Mastantuono disputó tres partidos con la Selección Argentina, todos por las Eliminatorias Sudamericanas. Fue titular ante Venezuela el pasado septiembre e ingresó desde el banco en sus otras dos apariciones.

NZ/ff