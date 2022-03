Se sorteó el cuadro del Miami Open: Panorama complicado para los argentinos

Ya finalizado el Indian Wells, con Taylor Fritz como campeón, el mundo del tenis no para y ya se sortearon los cruces para el próximo Masters 1000 del circuito: Miami Open. El torneo que comienza el próximo miércoles tiene la sorpresiva ausencia del Big 3: Novak Djokovic sigue alejado en los torneos por su postura antivacunas, Rafael Nadal acusó problemas respiratorios y estará realizando controles pertinentes, y Roger Federer continúa en su puesta a punto.

Los que si dirán presente en el torneo costero de los Estados Unidos son los argentinos: En el caso del "Peque" Schwartzman, el número 15 del ranking debutará recién en segunda ronda por estar preclasificado, donde aguarda por el vencedor entre Richard Gasquet y algún jugador proveniente de la qualy.

Al que le toco el duelo más complejo es a Federico Delbonis, que se enfrentará en primera ronda contra Andy Murray. En caso de ganar irá con Daniil Medvedev, número 2 del ranking. Un panorama complejo para el azuleño. Respecto a los demás argentinos, los cruces son los siguientes: Federico Coria (60º) jugará frente a Jenson Brooksby (39º); Sebastián Báez (66º) se medirá ante Kamil Majchrzak (103º); Francisco Cerúndolo (103º) chocará con el neerlandés Tallon Griekspoor (57º); Facundo Bagnis (104º) hará su estreno contra Lloyd Harris (44º) y Juan Manuel Cerúndolo (122º) irá frente al serbio Dusan Lajovic (46º).

Aquí, a pesar de los cruces de cada jugador, lo interesante es detenernos en qué será del tenis después de la era de Juan Martín Del Potro. El tandilense se retiró de la actividad profesional en febrero y, a pesar de que últimamente no venia mostrando su mejor nivel debido a lesiones, fue el que dejó un legado en el tenis argentino.

El debate está en si Del Potro mal acostumbró a los amantes del tenis al contar con una figura que le jugó a la par e incluso supo vencer a las más grandes figuras del circuito, tales como Nadal, Federer, Djokovic o Murray, entre otros. ¿Por qué decir mal acostumbró? Porque a pesar de que hoy el tenis argentino cuenta con Diego Schwartzman como su bandera, que bien merecido tiene ser reconocido por su juego, no alcanza para subirse al mismo escalón que "Delpo" y David Nalbandian, volviendo un poco más atrás en el tiempo.

Hoy la realidad del tenis argentino es simplemente competir ante los grandes e intentar generar una hazaña deportiva, viéndose un tanto más lejana esa imagen que deslumbró Del Potro cuando disputaba un torneo al que llegaba con aspiraciones de triunfar, no solo de competir. Esto no quiere decir que el mencionado Schwartzman no lo logre, su tenis viene en ascenso, pero la irregularidad deja en evidencia que le faltan un par de batallas más para poder codearse con los grandes del tenis argentino.