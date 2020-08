Segundo pedido de detención para el golfista "Pato" Cabrera

La Justicia de Córdoba libró una nueva orden de arresto contra el golfista Ángel “Pato” Cabrera, quien tiene en su contra dos procesos abiertos por violencia de género. Así lo resolvió la fiscal de Córdoba, Laura Battistelli, luego de que el ganador del torneo de Augusta no se presentara en la Cámara 2ª en lo Criminal y Correcional para notificarle de manera presencial sobre el inicio de uno de los dos juicios en su contra.

La fiscal Battistelli cuestionó la defensa del abogado del golfista. En declaraciones a Cadena 3, señaló: "El escrito no menciona en ningún momento el domicilio que tiene en el exterior. Que este señor juegue al golf, no le acredita a la Justicia que se vaya a presentar en las canchas el día que se lleve adelante el torneo. Puede no hacerlo por mil razones".

Cabrera está esperando el inicio de dos juicios en su contra. El primero deriva de un hecho ocurrido en 2016 y se inició tras la denuncia de su ex pareja, Cecilia Torres Mana. La mujer lo acusó de haberla golpeado e insultado a la salida del barrio La Catalina. Dos años después, el “Pato” volvió a ser denunciado por su ex y se le inició una investigación por lesiones leves calificadas y hurto simple.

El viernes 14, el fiscal cordobés Cristian Griffi había pedido su detención en el marco del segundo juicio, ya que sostiene que existe riesgo procesal porque se ausentó del país sin avisar a la Justicia. Por ese motivo, la policía allanó su domicilio cordobés y constató que no se encontraba. El fiscal adujo que Cabrera violó las condiciones que el juez le impuso para mantener la libertad. Y aclaró que nunca notificó a la Justicia que estaba jugando en los Estados Unidos un torneo.

Cabrera, de 50 años y ganador de dos torneos Majors, es uno de los golfistas más destacados del país. En 2007 ganó el Masters de Augusta y dos años después se llevó el Abierto de los Estados Unidos. El mes pasado viajó a Michigan (EE.UU.) para sumarse al circuito Champions Tour (para mayores de 50 años).

A través de su cuenta de Twitter, Cabrera relató esta semana su participación en el torneo Bridgestone Senior Players, en Akron, estado de Ohio. Quedó entre los últimos puestos.