Siete empates al hilo en octavos de Libertadores: cómo leer una racha insólita

Los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 iniciaron con siete empates en fila. Todos los duelos de ida terminaron con igualdad en el resultado, esperando con lo que ocurra con el Tolima vs Independiente del Valle que fue postergado por los terremotos en Colombia.

La notable casualidad puede comprenderse desde distintos factores del juego y de la instancia. La eliminación de la regla del “gol visitante” le quita algo de presión al dueño de casa y reduce especulación, mientras que el histórico peso de la localía también empieza a cuestionarse desde la estadística.

Botafogo sufrió ante Cienciano la peor goleada de un equipo brasileño en la historia de las copas Conmebol

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Nadie se apresura en quemar naves y las series se entienden, más que nunca, como un escenario de 180 minutos. Estudiantes, Rosario Central y Platense empataron en condición de local, mientras que Independiente Rivadavia lo hizo en Brasil.

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Román Iucht y el equipo de Cueste lo que Cueste analizaron este viernes la salida de Gustavo Quinteros de Independiente y los resultados de los clubes argentinos en Copa Libertadores y Sudamericana.

NZ