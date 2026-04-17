Superclásico: seis juveniles que brillaron en los River vs Boca

El Superclásico del domingo tendrá a Santiago Beltrán, de 21 años, en el arco de River, y a Leandro Brey, de 23 años, bajo los tres palos de Boca.
La reciente lesión de Agustín Marchesín abre la puerta al regreso de Brey, mientras que Beltrán sigue cuidando, con destacadas actuaciones, el lugar de Franco Armani.
Esta particularidad abre la puerta al recuerdo de varios juveniles que lograron destacarse en un Superclásico: tres historias de Boca y otras tres de River,
Paredes y Montiel palpitaron el Superclásico y Chiqui Tapia se mostró con los presidentes
Desde Abel Alves hasta Franco Mastantuono, pasando por nombres de primer nivel como Carlos Tévez y Hernán Crespo.
Ficha Técnica del Superclásico
Día: Domingo 19 de abril
Horario: 17:30
Estadio: Mâs Monumental
Televisación: ESPN Premium / TNT Sports
Árbitro: Darío Herrera
NZ