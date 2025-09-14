Triunfo clave de Los Pumas: suma en el Championship y en el ranking

Los Pumas lograron un triunfo clave en Sidney frente a Australia por 28-26 y, además de mantener viva la ilusión en el Rugby Championship, consiguieron un ascenso importante en el ranking de World Rugby.

El equipo de Felipe Contepomi sumó 1,56 puntos tras la ajustada victoria y alcanzó un total de 84,40, lo que le permite trepar al sexto lugar de la clasificación, desplazando a los Wallabies al séptimo puesto.

Este movimiento en el ranking tiene un valor estratégico de cara al próximo sorteo de la Copa del Mundo, ya que al ubicarse entre los seis primeros lo hace estar en el primer bombo y esquivar a rivales directos.

Si logra estar entre los primeros seis, evita compartir grupo con potencias como Nueva Zelanda, Irlanda, Sudáfrica, Francia e Inglaterra, que ocupan los primeros cinco lugares del escalafón mundial por el momento.

Con este envión anímico, Los Pumas ya ponen la mira en la próxima presentación del Rugby Championship, dentro de dos semanas, cuando visiten a Sudáfrica en Durban.

Luego de cuatro fechas disputadas, todo está más ajustado que nunca en uno de los Rugby Championship más parejos de los que se tenga recuerdo.

Australia, que consiguió doble punto bonus en la derrota ante la Argentina, lidera con 11 unidades, mientras que lo siguen Sudáfrica y Nueva Zelanda, con 10 cada uno. Los Pumas están cuartos con nueve puntos, a solo dos de Australia, y se ilusionan con hacer historia y ganar esta competición por primera vez.

Un nuevo triunfo ante Sudáfrica no solo los mantendría en carrera por el título, sino que también podría acercarlos a Inglaterra en la lucha por el quinto lugar del ranking mundial, algo que sería histórico para el seleccionado nacional.

Sudáfrica. En el otro partido de la jornada, el actual campeón del Rugby Championship y del Mundial, Sudáfrica, jugó en un altísimo nivel y superó por 43-10 a Nueva Zelanda.

En este abultado triunfo en el encuentro disputado en Wellington, los sudafricanos también consiguieron el punto bonus por la gran cantidad de tries anotados.