Apareció el creador de la bandera "Las Malvinas son argentinas" y contó cómo le llegó a los jugadores de la Selección

La bandera con la inscripción "Las Malvinas son Argentinas" que mostraron los jugadores al final de partido ante Inglaterra generó un fuerte impacto, incluso con repercusiones diplomáticas. Un audio que circuló en redes sociales comenzó a develar gran parte del misterio del origen. Y esta mañana, el hincha que la pintó, de nombre Santiago (no quiso dar su apel, dio más detalles en declaraciones a la TV.

Se escucha un voz que arranca hablando sobre "lo terrible de la manera que entramos" al estadio de Atlanta y enseguida va al punto sobre la famosa bandera.

"Era un pedazo de sábana que agarramos del hotel. Y nada, cuando faltaban cinco minutos fuimos hasta abajo y la abrimos ahí".

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La voz cuenta que se les acercó la seguridad del estadio, que fue a buscar a la policía. "El de seguridad me decía que la cerrara", cuenta. Y relata que ahi fue cuando tomaron una decisión.

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"Vamos a tirarársela a los jugadores, sacrifiquémosla". Eso fue lo que hicieron. Giovani Lo Celso levantó la bandera y el resto de la historia es conocida.

La idea, comenta la voz en el audio era dejar un mensaje: "Es lo que opinan todos los argentinos, que son argentinas. Es un sentimiento de todos los argentinos. Lo vio todo el mundo".

El hincha que pintó la bandera: "La metí en mis partes íntimas para pasar los controles"

Santiago, el hincha de la bandera, dio más detalles este viernes. “La hicimos el mismo día del partido, fuimos a una tienda cercana, compramos pintura barata y un pincel por menos de US$10”, contó en diálogo con TN.

Reveló que la bandera fue pintada en la habitación del hotel: “Volvimos, agarramos la sábana de la cama, la cortamos a la mitad, la tiramos al piso y la pintamos”.

Pese a la restricción de FIFA, el hincha se las ingenió para entrarla al estadio: “La doblé hasta donde pude, la metí en mis partes íntimas para pasar los controles y al final pudimos entrar”.

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Santiago detalló que el priemo que agarró la bandera fue Montiel, que se la pasó a Lo Celso, quien fue el primero que la mostró.

“Cuando vi que Lo Celso la abrió y sus compañeros la tenían en la cancha, sentí una alegría que no puedo explicar en palabras. Cómo un pedazo de sábana podía significar tanto para todos los argentinos… fue una locura, nunca imaginé que esa bandera iba a dar la vuelta al mundo por una simple idea loca que tuvimos en el hotel”, ”, manifestó..

LT