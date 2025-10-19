Un Pirata en el homenaje a Russo: Belgrano fue práctico y Boca se nubló

Era una tarde especial. Distinta. Porque el partido, que finalmente significó una alegría para Belgrano y una tristeza para Boca, en realidad estaba en un segundo plano al principio. El pueblo xeneize fue a la Bombonera para ver a su equipo, obviamente, pero antes de eso, para homenajear a Miguel Ángel Russo, en el primer partido de local luego de su fallecimiento.

La dirigencia del club y la hinchada prepararon un acto emotivo: la pantalla principal proyectó imágenes de Miguel, hubo un mosaico y banderas con mensajes, y las canciones fueron acompañadas por largos aplausos que resonaron por toda la cancha. La familia del técnico estuvo presente y recibió un reconocimiento en el campo de juego; muchos jugadores lucieron brazaletes y una remera conmemorativa con la cara del histórico entrenador.

Fue un homenaje íntimo y multitudinario al mismo tiempo: la Bombonera mostró su gratitud, por la manera de entender el fútbol de Miguel y, sobre todo, por su vínculo con la institución.

Piratas. Después del homenaje, el que entró a la cancha fue Belgrano, que jugó con orden, oficio y la tranquilidad necesaria para golpear cuando Boca mostró desajustes. Táctica y estrategia made in Ricardo Zielinski. El equipo cordobés esperó, respetó sus espacios y buscó transiciones rápidas; así llegó, en una de las situaciones más claras, la falta dentro del área que derivó en el penal convertido por el visitante en el segundo tiempo. A partir de ahí, Belgrano se mostró más confiado y encima tuvo a la suerte de su lado, porque encontró el segundo en una carambola que le pegó a Paredes y entró al arco de Marchesín.

Boca intentó reaccionar: consiguió descontar a través del Changuito Zeballos, acaso la mejor noticia para el equipo ayer –porque jugó bien y volvió a mostrar el desequilibrio por la punta de cuando surgió en Primera–, pero no le alcanzó (la suerte, otra vez, le fue esquiva, porque un cabezazo de Giménez al final pegó en el travesaño).

Con este resultado, el equipo de Úbeda descendió al séptimo puesto del Grupo A con 17 puntos y fue superado justamente por Belgrano. En lo inmediato, Boca visitará a Barracas Central el próximo lunes 27 desde las 16 horas en el estadio Claudio Fabián Tapia por el partido pendiente de la fecha 12.

Por su parte, los de Zielinski –que jugarán ante Argentinos la semi de la Copa Argentina– escalan a la cuarta posición con 18 puntos y, en la próxima fecha, recibirán a Tigre en día y horario a confirmar.