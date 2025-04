Viggo Mortensen, furioso con Moretti: "Andate por el bien de San Lorenzo"

El escándalo en San Lorenzo sumó en las últimas horas una voz inesperada, pero de enorme peso simbólico. Viggo Mortensen, actor, director de cine y reconocido fanático del club, que pidió la renuncia de Marcelo Moretti tras la filtración de un video donde se lo ve aceptando dinero.

A través de una publicación, el protagonista de "El Señor de los Anillos" no dudó en apuntar directamente contra el presidente azulgrana: "Moretti, andate por favor, por el bien de San Lorenzo y su hinchada", escribió.

Además, agregó con dureza: "Ya hiciste bastante daño desde que fuiste elegido para cuidar al club". El contundente mensaje de Mortensen se da luego de la viralización del video en el que se ve a Moretti recibiendo dólares en efectivo, el cual termina dentro de su saco. El hecho generó un verdadero terremoto interno en la institución, que atraviesa una de las crisis más delicadas de los últimos años, tanto en lo deportivo como en la gestión dirigencial.

Apodado "El Cuervo" por su pasión incondicional por San Lorenzo, Mortensen no solo criticó el accionar del mandatario, sino que dejó en claro su preocupación por el futuro de la institución. En un contexto de máxima tensión, su voz resuena fuerte entre los socios e hinchas que reclaman cambios urgentes en Boedo.

La nota que generó la ira de Moretti

Allanamientos

Luego del escandaloso video, personal de la Policía de la Ciudad y el Centro de Información Judicial realizaron un allanamiento, a pedido del Ministerio Público Fiscal en la sede de Avenida La Plata. El operativo se llevó a cabo en busca de pruebas por el vídeo de la cámara oculta, en la cual se ve a Moretti aceptar 25.000 dólares por parte de María José Scotini, una empresaria de medios marplatense.

Por este hecho, el licenciado mandatario del club de Boedo fue denunciado penalmente por dos integrantes de la vida política del "Ciclón": el excandidato a presidente César Francis, el exvocal Pablo García Lago y el miembro de la Comisión Directiva, Néstor Ortigoza.

A esto se le sumó que en las últimas horas los alrededores del estadio Pedro Bidegain del Bajo Flores amanecieron con pintadas que exigen la renuncia del presidente..

Las inscripciones "Andate Moretti, renunciá" aparecieron en las paredes de la Avenida Cruz, calle lindera del estadio donde San Lorenzo recibirá este sábado a las 17 horas a Rosario Central, un encuentro que iba a tener el foco puesto en el homenaje que desde el club le iban a realizar al Papa Francisco, fallecido el lunes pasado.

La mujer que le entregó 25.000 dólares a Marcelo Moretti dijo que fue una "donación"

Marcelo Moretti junto a María José Scottini

Además, el Tribunal de Ética de San Lorenzo y de la Asociación del Fútbol Argentino iniciaron una investigación mientras Néstor Navarro, vicepresidente del club radicado en Uruguay, asumió interinamente la presidencia de la institución.

La opinión de 'Chiqui' Tapia sobre Moretti y la denuncia de Ortigoza

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió no ahondar en el escándalo que involucra a Moretti. "Sobre las gestiones de cada club soy muy respetuoso. Cada club tiene su presidente, su comisión directiva, la votan los socios. Yo no voto, yo no elijo presidentes", declaró al destacar la autonomía de los clubes y dejó el caso en manos del Tribunal de Ética de la AFA, que ya abrió un expediente para investigar los hechos.

El dirigente también señaló que el tribunal autónomo será el encargado de llevar adelante las investigaciones pertinentes, y evitó emitir opiniones sobre las denuncias penales relacionadas con el caso.

"No puedo opinar, porque también me ha pasado a mí. A lo largo de estos ocho años, no sé, me deben haber metido 10 o 12 denuncias. Debo ser el presidente más denunciado en la historia del fútbol argentino", comentó.

Quién es el funcionario echado del Gobierno por el escándalo del presidente de San Lorenzo

En otro orden, el vocal de la comisión directiva de San Lorenzo e ídolo del club, Néstor Ortigoza, denunció a Moretti por el escándalo de los dólares y aseguró que aquella situación "no deja lugar a dudas de que se trató de una coima".

Ortigoza, que es representado por el abogado Federico Cabull, realizó la denuncia penal contra el máximo mandatario del club de Boedo, a quien acusa de que "engañó a la gente y perjudicó económicamente al club".

