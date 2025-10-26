Villa, Gallardo, Messi y Rod Stewart

—Supongo que para este fin de semana harás algo con Independiente.

—Sí, jefe, estoy con eso.

—Bien, Gómez, me gusta cuando estamos en sintonía.

—¡Pero claro! La última vez que Independiente metió tres goles jugaba el Palomo Usuriaga, jaaaaaa. ¡Lo del viernes fue un milagro! Vamos con eso, el tema merece una buena nota.

—¿Pero no fue por penales?

—Ahhhh, usted me habla de los mendocinos. Sí, sí, por supuesto, eliminaron a River por penales, claro, claro.

—Y lo definió uno que jugaba en Boca. Morbo en estado puro. Es un temazo, como decís vos.

—Sebastián Villa, el colombiano. Temazo es que justo esta semana zafó de una causa por abuso sexual.

—Es buenísimo, me gusta para poner en la tapa. ¿Cómo es eso?

—La novia lo había denunciado por una violación en 2021, cuando estaba en Boca. Dos años después otra novia también lo acusó de violencia de género y ahí sí lo condenaron a dos años de prisión, pero llegó a un acuerdo. La cuestión es que aquel primer caso estaba en pleno juicio, pero la piba no fue a declarar, la causa se cayó y esta semana lo absolvieron.

—¡Lo que le habrá costado!

—Imagínese, se tuvo que ir de Boca.

—Yo hablaba de otra cosa, no importa. Lo que sí me importa es qué va a pasar con Gallardo.

—Ja, al Muñeco le veo menos futuro que a Cúneo Libarona.

—Ojo que hay veda, Gómez.

—Tiene razón, jefe. Lo que sí está claro es que si el técnico no fuera Gallardo, River ya estaría buscando un reemplazante.

—¿En qué le pifió?

—En la macro. River gastó una fortuna en refuerzos que no funcionaron. Después se puede discutir cómo planteó cada partido, pero el origen es que Gallardo no logró armar la base de un equipo sólido.

—Le erró en la macro, me hace acordar a un ministro de Economía...

—La vedaaaaaa.

—Es cierto. La crisis de Gallardo está buena, hacé una nota con eso. ¿Algún tema más?

—¡Siempre! ¿Vio que Rod Stewart vino a hacer unos shows en el Movistar Arena? Le hicieron un homenaje en la Legislatura y como el tipo es muy futbolero, fanático del Celtic, le regalaron una camiseta de la Selección. Escuche lo que dijo. Espere que lo busco. A ver… acá va: “Es un placer estar en el país que le dio al mundo dos de los mejores jugadores de fútbol: Messi y Maradona”. ¡Y es inglés! Un capo.

—Ahora que lo nombrás, leí por ahí que Messi había renovado contrato.

—Sí, por tres años más.

—¿Pero qué edad tiene?

—38.

—Olvidate de que venga a Newell’s.

—De Miami no se va más. Dice que la familia está cómoda allá. Bah, tal vez sea otra condición del Tesoro yanqui por el famoso préstamo.

—Basta, Gómez, nos vas a meter en problemas.

—Tiene razón, disculpe.

—Andá a laburar, dale.

—Allá voy, a sacudir el teclado.

—Pará, me olvidaba, ¿con la Copa Libertadores no pensás hacer nada?

—La veda, jefe, la veda.