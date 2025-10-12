Zuculini se iluminó, Racing ganó y quedó más cerca de la clasificación

En la tarde apacible del Sur bonaerense, Racing volvió a dar una demostración de carácter y pragmatismo. En el estadio Florencio Sola, el equipo de Gustavo Costas le sacó provecho a las oportunidades y logró imponerse ante Banfield por 2-0 con dos goles de Bruno Zuculini. Estos tres puntos son determinantes porque acercaron a Racing a los puestos de playoff.

La jugada clave llegó cuando Zuculini recibió dentro del área después de que Rojas aprovechara una salida apresurada de Sanguinetti y convirtiera el primero sin resistencia. El gol trastocó los planes del Taladro, que intentó salir con más vértigo que ideas, mientras que Racing retrocedía sus líneas para contragolpear.

En la segunda mitad, Banfield buscó aire. Troglio movió el banco, intentando oxigenar el ataque con cambios ofensivos. Pero Racing se acomodó en torno a un bloque compacto y no perdió la compostura.

Los volantes de Racing cerraron espacios y cuidaron cada pelota dividida. Lograron manejar los tiempos del partido. Con Almendra y Martirena tocando corto, liberando las bandas y buscando siempre la descarga limpia, la Academia mostró un fútbol pausado pero eficaz.

Sobre el final, Adrián Balboa convirtió el tercero, que cerró la goleada de la Academia en el Sur.

El triunfo deja a Racing con un envión en la tabla, un poco más oxígeno para sus aspiraciones, mientras que Banfield vuelve a caer en la frustración: otro partido donde empujó sin éxito. El equipo de Costas, en cambio, exhibió un costado pragmático que le permitió llevarse los tres puntos en una cancha difícil.