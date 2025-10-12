domingo 12 de octubre de 2025
DEPORTES
3-1 ante banfield

Zuculini se iluminó, Racing ganó y quedó más cerca de la clasificación

Convirtió los dos primeros tantos del triunfo de la Academia ante Banfield en el Florencio Sola. El tercero fue obra de Adrián Balboa, en tiempo de descuento. Con estos tres puntos, el equipo de Gustavo Costas se acerca a los puestos de clasificación a los playoff, después de haber tenido un comienzo de torneo flojo. El partido, que se disputó en el estadio del Taladro, contó con la presencia de hinchas visitantes.

12_10_2025_racing_zuculini_afp_g
Pura eficacia. Zuculini convirtió los dos primeros goles de Racing. El tercero fue de Balboa en tiempo de descuento. | afp

En la tarde apacible del Sur bonaerense, Racing volvió a dar una demostración de carácter y pragmatismo. En el estadio Florencio Sola, el equipo de Gustavo Costas le sacó provecho a las oportunidades y logró imponerse ante Banfield por 2-0 con dos goles de Bruno Zuculini. Estos tres puntos son determinantes porque acercaron a Racing a los puestos de playoff.

La jugada clave llegó cuando Zuculini recibió dentro del área después de que Rojas aprovechara una salida apresurada de Sanguinetti y convirtiera el primero sin resistencia. El gol trastocó los planes del Taladro, que intentó salir con más vértigo que ideas, mientras que Racing retrocedía sus líneas para contragolpear.

En la segunda mitad, Banfield buscó aire. Troglio movió el banco, intentando oxigenar el ataque con cambios ofensivos. Pero Racing se acomodó en torno a un bloque compacto y no perdió la compostura.

Los volantes de Racing cerraron espacios y cuidaron cada pelota dividida. Lograron manejar los tiempos del partido. Con Almendra y Martirena tocando corto, liberando las bandas y buscando siempre la descarga limpia, la Academia mostró un fútbol pausado pero eficaz.

Sobre el final, Adrián Balboa convirtió el tercero, que cerró la goleada de la Academia en el Sur.

El triunfo deja a Racing con un envión en la tabla, un poco más oxígeno para sus aspiraciones, mientras que Banfield vuelve a caer en la frustración: otro partido donde empujó sin éxito. El equipo de Costas, en cambio, exhibió un costado pragmático que le permitió llevarse los tres puntos en una cancha difícil.

