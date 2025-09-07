Las voces de Thoreau

Cuando tenía veintidós años, Thoreau hizo una traducción del Prometeo encadenado de Esquilo, una historia de lucha entre dos inmortales, cada uno de los cuales ha emprendido una acción hostil hacia el otro. Ninguna de esas acciones puede ser llamada deliberada o bien meditada: cada una es presentada como descuidada, impulsiva, un capricho. Zeus, quizás embriagado por su poder recién descubierto como rey de los dioses, decide inmediatamente “borrar [...] la raza [de los mortales] por entero, deseoso de crear otra nueva”; Prometeo, inexplicablemente sujeto a una disposición a “amar a los hombres”, de manera igualmente espontánea y arbitraria, se aventura a rescatarlos (Translations, p. 14).

Una cierta irreflexividad caracteriza a estos dioses griegos. Thoreau ve a los mortales estadounidenses como también plagados de falta de reflexión, aunque nuestra falta de deliberación se parece más al sopor que a la extravagancia. Nuestra propensión a la acción poco meditada se manifiesta no como vuelo de la fantasía sino como conformismo, no como impulso sino como obediencia a la norma. La sumisión al Ellos, a los que la sastra de Thoreau invoca más arriba, es, en la perspectiva de Thoreau, nuestra condición política, lo que hoy podríamos llamar parámetro por defecto.

Nietzsche ofrece una vívida imagen de esta condición en el prólogo de Así habló Zaratustra. Instando a los “últimos hombres” a resistir la tracción de la banalidad, Zaratustra exclama: “Yo os digo: es preciso tener todavía caos dentro de sí para poder dar a luz una estrella danzarina”. Pero uno de estos últimos hombres solo puede responder en sonsonete: “¿Qué es estrella?”, dice y parpadea. “¡Ningún pastor y un solo rebaño!”, advierte Zaratustra. “Todos quieren lo mismo, todos son iguales: quien tiene sentimientos distintos marcha voluntariamente al manicomio”. “En otro tiempo todo el mundo desvariaba”, dicen los últimos hombres y parpadean.

La vida y los escritos de Thoreau pueden verse como un complejo intento de apartar de sí lo que Nietzsche llama una tendencia “pulgón”. En las artes de sí que desarrolla, el primer paso es identificar al Ellos como objeto de sospecha; el segundo es señalar las ocasiones específicas en las que se vuelve mayor la susceptibilidad de uno para con ellos. Para el propio Thoreau estas ocasiones son ocasiones políticas, momentos en los que es convocado a ser buen ciudadano. En Resistance to Civil Government, admite su especial vulnerabilidad ante la voz internalizada del Ellos cuando habla en nombre del respetable público que paga los impuestos:

No quiero [...] situarme por encima de mis vecinos. Más bien, podría decir que busco hasta una excusa para ajustarme a las leyes del país. Estoy más que dispuesto a adecuarme a ellas. Y ciertamente tengo razones para sospechar de mí mismo en este punto; y cada año, cuando viene el recaudador de impuestos, me encuentro dispuesto a revisar los actos y posicio-nes del gobierno federal y el del Estado, y el espíritu de la gente, para descubrir un pretexto para mi con-formidad (Reform Papers, p. 86).

Hay muchas razones por las que el Ellos es tan seductor. La acción humana es acción sin el beneficio de la capacidad de previsión, es decir, sin el conocimiento de la larga cadena de acontecimientos que el acto de uno está en vías de engendrar. Obedecer al Ellos es disipar parte de la ansiedad generada por este hecho: Ellos lo hacen de esta manera y así también lo haré yo. Los miedos individuales acerca de la sensatez o la eficacia de la acción de cada uno son apaciguados por la gran masa de tradiciones; el pensar las cosas dos veces, disruptivo o perturbador, es aplastado por el peso acumulado de la convención. El conformismo social e intelectual, ese vertiginoso caer en la norma, proporciona un sentimiento de clausura. Responde rápida y definitivamente a la pregunta: “¿Qué debo hacer?”. Hay una suerte de seguridad en los números.

Pero tal seguridad es innoble para Thoreau. Pues es solo bajo condiciones de incertidumbre que se puede formar la individualidad. Solo en un marco que sorprenda y que de alguna manera significativa sea poco familiar, Thoreau puede vivir deliberadamente, con plena conciencia de “dónde vivía y para qué vivía” (el título del segundo capítulo de Walden). Al describir su experiencia en el circuito de conferencias, Thoreau señala que “ordinariamente, la pregunta es ¿de dónde viene? o ¿adónde va?”. Pero “era más pertinente la pregunta que escuché que alguna vez uno de mis oyentes le planteaba a otro –‘¿para qué da esta conferencia?’–. Me hizo temblar de miedo” (Reform Papers, p. 168). Solo una vida sujeta a examen es digna de ser vivida; solo vale la pena ser un yo periódicamente sacudido.

Si una vida deliberada es la más rica y la más noble, y si el conformismo es tan atractivo para los mortales estadounidenses como fatal para una vida experimentada con intensidad que es la vida propia y de ningún otro, entonces el proyecto más apremiante consistirá en encontrar maneras de ser encontrado con la guardia baja, de ser estremecido, sorprendido y distanciado de los usuales paisajes psicológicos, intelectuales y sociales. Hay que tomar medidas excepcionales para interrumpir el estado de dependencia de los otros, para apartarse del Ellos. “Necesitamos ser provocados –aguijoneados, como los bueyes que somos para ir al trote–” (Walden, p. 108). La tarea será localizar y por lo tanto exponerse a sí mismo regularmente a los sitios y horizontes Salvajes, para maximizar las oportunidades de conmoción y desorientación, pues no es “hasta que hemos perdido el mundo, que comenzamos a encontrarnos a nosotros mismos” (Walden, p. 171).

Uno de tales sitios es el idioma foráneo. “Vale la pena derrochar días de la juventud y horas costosas”, insiste Thoreau, “si aprendes solo algunas palabras de una lengua antigua, que se elevaron por encima de la trivialidad o la calle para ser sugestiones y provocaciones perpetuas” (Walden, p. 99). Vale la pena hasta si –o, como argumentaré, precisamente porque– uno solo aprende un par de palabras. Thoreau era claro en este punto, al decir también: “Tuve la IIíada de Homero sobre mi mesa todo el verano, aunque mirara sus páginas solo de vez en cuando” (Walden, p. 99). El valor de tal mirar reside en su ocasionalidad. Aprender más que unas pocas palabras es empezar a familiarizarse con la lengua y por lo tanto privarse a sí mismo de su efecto de extrañamiento. El aprendizaje incompleto que Thoreau defiende es un trabajo arduo, que cuesta incluso “días de la juventud”; es más agotador que el aprendizaje que traduce en términos comprensibles y categorías normales. Pero vale la pena el derroche porque es un arma efectiva contra “la calle” donde vive el Ellos.

Thoreau hace un comentario similar en The Maine Woods, cuando dice que la lengua de los indios “me tomó por sorpresa [...] y me convenció de que los indios no eran una invención de historiadores y poetas. Era un sonido estadounidense puramente salvaje y primitivo [...], y no podía entender ni una sílaba de él” (p. 136). Los historiadores y poetas a quienes se refiere deben incluir al propio Thoreau, pues “empezando muy en serio en el otoño de 1850, comenzó a [...] hacer copiosos extractos de libros y artículos sobre los indios. Los Libros indios [...] llegaron a completar once cuadernos de notas”. Porque Thoreau estudiaba a los indios, estaba en peligro de negarse a sí mismo el acceso a su potencial de sobresaltar. Fue su lengua hablada, de la que Thoreau no tenía experiencia, la que superó la fuerza anestésica de sus estudios.

Tales oportunidades provocativas y destrivializadoras se encuentran en textos antiguos, visitantes foráneos, animales salvajes, geografía no humana. En su biografía de Thoreau, Robert Richardson señala cómo el claro de luna es para Thoreau un ejemplo de geografía no humana, es decir, es también un texto foráneo: “Como Longfellow, Thoreau buscó expresar las voces de la noche. El claro de luna, pensaba, es un sánscrito con su ‘mundo de poesía, su raras [...] enseñanzas, sus sugestiones oraculares’”. Tal Salvajismo también reside en entornos más mundanos, aunque aquí el truco consiste en abstenerse de un estudio en profundidad mientras, sin embargo, se presta atención de manera cuidadosa y cercana. La calle, que en la cita anterior era la encarnación misma del Ellos, puede también volverse Salvaje. En Night and Moonlight Thoreau escribe:

¡Gran restaurador de la antigüedad, gran encantador! En una noche apacible cuando la luna de la cosecha o del cazador brilla sin obstáculos [...] la calle de la villa es entonces tan salvaje como el bosque. Lo nuevo y lo viejo se confunden, No sé si estoy sentado en las ruinas de un muro sobre el material que va a componer uno nuevo (Excursions, pp. 332-333).

La capacidad de sacudir y sorprender reside incluso en los propios pensamientos. “Un hombre no puede ni engatusar ni intimidar a su Genio [...] Estos pensamientos alados son como pájaros y no se dejan atrapar [...] Nunca nada fue tan poco familiar y deslumbrante para un hombre como sus propios pensamientos” (A Week, p. 339). Todos los escritos de Thoreau se dedican a esta obstinada persecución del desconcierto en aras de una vida distintiva, del extrañamiento en aras de la propia intimidad. “Parece”, dice Thoreau en su diario, “como si la mía fuera una naturaleza peculiarmente salvaje, que tanto ansía todo lo salvaje” (Writings/Journal, 1, p. 344). En aras del noble sí mismo (el yo), hay que dar los pasos necesarios para interrumpir el yo familiar (el Ellos).

La política estadounidense

Es en este contexto que puede entenderse el desdén de Thoreau por la política estadounidense. Esta política cultiva habilidades y hábitos mentales enemigos de una vida deliberada. Como conjunto de prácticas –elecciones, debates, legislación–, la política es un medio por el cual una colectividad se orienta; pero quien aspira a ser individuo requiere técnicas de desorientación. En política domina la voluntad de orden, una mentalidad de gobierno; pero el noble yo necesita para cultivarse una voluntad de Salvajismo. El éxito político requiere una habilidad para representar o duplicar el Ellos en otros; el éxito de quien transita requiere de una voluntad de soportar el rechazo social. La política enseña cómo encontrar el común denominador y cómo incorporar diversas perspectivas; quien aspira a ser un individuo debe aprender cómo abstenerse de compromisos y resistir la tentación de asimilar las excentricidades al cuerpo principal del texto social con el fin de disfrutar de toda la fuerza de su sacudida.

“No me interesa demasiado el gobierno, y le dedicaré el menor número posible de pensamientos” (Reform Papers, p. 241), dice Thoreau en un ensayo cuyo título, Resistencia al gobierno civil, puede llevar a que se piense que estaba muy interesado en el gobierno. Estar involucrado más que de vez en cuando y a la ligera en política –en sus debates y luchas, hasta en sus promesas de reforma y justicia social– es para Thoreau distraerse de la tarea más dificultosa, más digna y lógicamente prioritaria de volverse un yo deliberado. Aunque el gobierno es partidario de modelar los yoes, estudiar política no enseñará nada acerca de dar forma al tipo de yo que Thoreau idealiza: “Visite el Astillero naval y contemple a un marine, un hombre tal como puede formarlo un gobierno estadounidense, o tal como puede hacerlo un hombre con sus artes oscuras, una mera sombra y reminiscencia de la humanidad” (Reform Papers, p. 65). Interesarse en política tiene una extraña manera de activar el anhelo de conformarse, el impulso a “ser un segundo al control” o un “útil hombre de servicio e instrumento para cualquier Estado soberano” (Reform Papers, p. 66) que acecha precisamente detrás de la superficie de hasta cualquier severo crítico del orden.

A pesar de su apariencia de debate animado, de su aura de contienda y desafío, la política estadounidense es para Thoreau principalmente un crisol de normalización. Su superficie es demasiado resbaladiza, demasiado uniforme, demasiado lisa, para que en ella arraigue una individualidad. La política es estrepitosa, contenciosa y hasta violenta; sin embargo, lo Salvaje de lo que habla Thoreau raramente encuentra expresión allí. Esto es en parte porque el propio proceso de enunciar públicamente puntos de vista tiende a transformarlos en tópicos familiares: quien habla, receloso del impacto imprevisto de expresiones que pronto van a flotar libremente, tiende a elegir palabras, frases y formulaciones ya autorizadas por el uso extendido, incluyendo aquellas asociadas con posturas críticas, no ortodoxas u opositoras. E incluso si quien habla resiste este impulso, el público, al escuchar de manera indiscriminada como es propio de la mayoría de los discursos políticos, es probable que los escuche de esa manera. Dado que la confrontación política se lleva a cabo en público (o por lo menos en un contexto que tiene el potencial de que las palabras de uno se hagan públicas y por lo tanto queden seriamente fuera de su control), el impulso a conformarse pasa a primer plano; el Ellos prospera. Es mucho más probable que las opiniones extrañas se consideren puertas afuera, en una lucha reflexiva con el Ellos en uno mismo. Y esta es la lucha, que suele durar toda la vida, que debe preceder a cualquier intento viable de crear una sociedad de ciudadanos librepensadores.

El efecto más típico del debate político es, entonces, proporcionar a las opiniones convencionales espuelas –para acicatear– en lugar de alas. En el dominio público, los pensamientos inesperados o las experiencias sorprendentes tienden a desembocar en una espiral de estrategias (¿cómo hacer que las cosas vuelvan a estar bajo control?) en lugar de hacerlo en un transitar de autorrecreación.

La objeción de Thoreau a varias actividades políticas –votar, reformar la legislación, ocupar cargos electivos, incluso pronunciar discursos– también tiene que ver con su carácter repetitivo o monótono. Son formas de negociar. Nosotros (como el Ellos) “gastamos” nuestras vidas negociando: si no tomo medidas para evitarlo, mi vida se gastará prontamente, y a todo lo que me he dedicado habrá sido a estar ocupado. Vivir negociando es repetir, en lugar de recrearse o “erguirse” a sí mismo (Familiar Letters, p. 225), es contar y volver a contar: “No es nada más que trabajo, trabajo, trabajo” (Reform Papers, p. 156).

Los negocios impiden las caminatas por la naturaleza y los paseos por los ríos que tanto le gustan a Thoreau, caminatas y paseos cuyo ritmo deliberadamente negligente maximiza las posibilidades de ser alcanzado por un rayo, es decir, de ser sacudido del mundo del Ellos. Quien pasea a menudo es acusado de vago, mientras el “especulador, que tala esos bosques y hace de ellos una tierra baldía antes de tiempo”, es considerado un ciudadano ejemplar, “¡como si una aldea no tuviera otro interés en sus bosques que el talarlos!” (Reform Papers, p. 156). Thoreau se opone a la fiebre del oro en California por una razón similar: cavar buscando oro es tener una experiencia de la naturaleza como un mero recurso económico, en lugar de como un contramundo o dinamita moral. Quien aspira a ser un individuo no busca enseñorearse de la naturaleza sino ser testigo de su extrañeza. Esto solo es posible como una “relación más fina y noble con la naturaleza [...] La cría de abejas, por ejemplo, es una leve interferencia. Es como dirigir los rayos del sol. Todas las naciones, desde la más remota antigüedad, han manoseado así la naturaleza” (Reform Papers, p. 22).

En suma, la política y los negocios son modos de existencia sumidos en el Ellos. No hay nada “absolutamente digno de elogio” en el hombre de negocios que necesita “la policía del trabajo sin sentido”, como tampoco lo hay en “muchos de los emprendimientos de nuestro gobierno o de los gobiernos extranjeros” (Reform Papers, p. 157). El gobierno es, en definitiva, el negocio de la esclavitud: legisla sobre “la cría de esclavos”; manda exploradores al Amazonas “para extender el área de la esclavitud”; tuerce y estrecha la mente, haciendo de ella “el esclavo del Prejuicio Real” (Reform Papers, pp. 176, 174). Es más, la política, como los negocios, funciona sobre la base de la popularidad. El estándar de valor interno de ambos es la opinión común; una busca representar la voluntad popular y los otros responder a la demanda del consumidor. En vez de inducir el simple retroceso de la perplejidad o hasta del horror ante las creencias personales y los compromisos institucionales, los dos rinden culto a la norma, los dos nos envuelven en la bandera –“¡Naciones! ¿Qué son las naciones? Tártaros, hunos y chinos. Como los insectos, pululan” (Reform Papers, p. 171)–. Por último, tanto las actividades pecuniarias como las políticas demandan un apresuramiento adverso al inconformismo. Los trabajadores eficientes se escabullen, demasiado ocupados para saborear una cuestión o pensarla dos veces para combatir al Ellos. La táctica a corto plazo del político funciona de la misma manera. Es por eso que Thoreau mantiene “su conexión con la sociedad y su obligación para con ella [...] muy leve y transitoria” (Reform Papers, p. 160); ridiculiza a los hombres públicos y su mundo con el fin de ralentizar su conquista del espíritu, para defender su “suelo nativo” (Reform Papers, p. 165), su potencial yo interior, contra las arremetidas colonialistas de ellos.

Pero, ¿qué pasa con la actividad política que se dirige precisamente contra el statu quo? ¿Qué pasa con una política de la disidencia?

Reformistas y disidentes

No malgastes tus pensamientos en política, aconseja Thoreau, resérvalos para hacer foco en algo más digno: “Dirige la vista de tu ojo hacia adentro [...] sé experto en cosmografía hogareña” (Reform Papers, p. 195). Thoreau siguió su propio consejo, aun cuando su tarea era dictar una conferencia pública, pues muchas de esas conferencias empiezan convocando a su audiencia a registrar el simple acto de su presencia, la de él y no la de otro. Quizás el mejor ejemplo de esto sea Life without Principle, que comienza con una serie de autoafirmaciones: “Doy por sentado, cuando soy invitado a dar una conferencia en cualquier lugar [...] que hay un deseo de escuchar lo que pienso [...] Decidí, en consecuencia, que voy a darles una fuerte dosis de mí mismo” (Reform Papers, p. 155).

En gran medida, el tema de Thoreau es siempre él mismo; pero algunos de sus intentos de inscribirse en el inconformismo van de la mano de alguna forma de crítica social. ¿Puede conciliarse esto con su pretensión de mantener su involucramiento político “muy leve y transitorio”? Creo que se puede, puesto que su disenso es más un medio para reelaborarse a sí mismo que para la reforma social. Los pronunciamientos de Thoreau contra el Estado y sus políticas son otra técnica para hacer que lo normal parezca extraño; contribuyen a dar forma a un yo que “tiene un hueso en su espalda por el que no puedes pasar la mano” (Reform Papers, p. 10). Hasta los individuos inflexibles deben pasar la mayor parte de su tiempo en el mundo del Ellos –“por lo tanto, declamo contra ellos”, le escribe Thoreau a Blake, “pero en mi locura, soy el mundo que condeno” (Correspondence, p. 297)–. Sin embargo, la crítica puede abrir una grieta entre el mundo y el yo: el discurso disidente lleva a Thoreau, por lo menos por un rato, a alguna distancia del Ellos. Sus arremetidas contra las estructuras políticas en las que él mismo está profundamente implicado funcionarán como un cabestrante para salir de ellas. El agudo filo crítico de las conferencias de Thoreau –seguramente un filo político– nunca interrumpió su profundo recelo de la política como intento de ofrecer soluciones colectivas a los males sociales.

☛ Título: La naturaleza de Thoreau

☛ Autora: Jane Bennett

☛ Editorial: Adriana Hidalgo/Interferencias

☛ Edición: Septiembre de 2025

☛ Páginas: 232



Datos de la autora

Jane Bennett es una filósofa y teórica política, profesora en la Universidad de Johns Hopkins.

Es autora de libros como Materia vibrante. Una ecología política de las cosas (Caja Negra), The Enchantment of Modern Life (Princeton University Press) e Influx & Efflux. Writing up with Walt Whitman (Duke University Press).

Es fundadora de la revista Theory & Event y ha sido editora de la revista Political Theory.