Cuáles son las cinco luchas ambientales que nos esperan en 2021

El pasado 12 de diciembre el Presidente de la Nación participó del Climate Ambition Summit, jornada en la que hizo tres anuncios relacionados a la acción climática en nuestro país. En primer lugar, adelantó la presentación de la nueva NDC (Contribución Determinada Nacionalmente): con miras al 2030, Argentina presentó una meta que limitará sus emisiones de gases de efecto invernadero a un nivel de casi 26% inferior a la NDC anterior.

En segundo lugar, aseguró que el país se compromete a presentar una estrategia a largo plazo (LTS), con el objetivo de alcanzar un desarrollo de carbono neutro para 2050. Finalmente, en el marco del cumplimiento de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, anunció el trabajo que se está llevando adelante en el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC) para elaborar los Planes Nacionales de Adaptación y Mitigación.

Lo que pareciera ser un aumento de la ambición climática para nuestro país podría representar una buena noticia; sin embargo, cabe preguntarse si estos nuevos compromisos están a la altura de la problemática a la cual nos enfrentamos.

En este sentido, el pasado 9 de diciembre, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) publicó el Informe sobre la Brecha de Emisiones 2020 y menciona, entre otras cosas, que los compromisos asumidos en virtud del Acuerdo de París por parte de los diferentes gobiernos siguen siendo inadecuados ya que, de cumplirse, las emisiones en 2030 dejan al mundo en el camino de un aumento de 3.2 °C en este siglo.

En este punto cabe recordar que, según los expertos del mundo en materia climática, para evitar los peores efectos del cambio climático, para fin de siglo el aumento promedio de la temperatura global no debe superar los 1.5° C; en caso de no alcanzar este objetivo, el máximo debería limitarse a los 2° C y aun así los daños e impactos del cambio climático serían devastadores. Tomando en cuenta estos indicadores, el reporte afirma que las NDCs de todos los países deberían triplicarse para estar en camino a los 2° C y quintuplicarse para alcanzar los 1.5° C.

Entendiendo que el mencionado reporte analiza la situación global y el Acuerdo de París se basa en el precepto de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas (todos los países deben actuar contra el cambio climático, pero algunos más que otros), es válido preguntarse nuevamente si los compromisos asumidos por Argentina son lo suficientemente ambiciosos en el marco de la emergencia actual.

¿Qué nos depara 2021?

En términos ambientales, el año próximo parece que será mucho más intenso que 2020.

En el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC), se debatirán los medios de implementación de la nueva NDC presentada y se comenzará el proceso de formulación de la estrategia a largo plazo (LTS) con miras a la neutralidad de carbono en 2050. También se actualizarán los Planes Nacionales de Adaptación y Mitigación. En esta misma línea pero a nivel mundial, varios gobiernos deberán presentar sus NDCs actualizadas en la COP 26, la que tendrá lugar a fin del 2021 luego de haber sido pospuesta en 2020, lo que supuso una pausa en las negociaciones climáticas a nivel global.

En el plano legislativo argentino, lo ambiental también contará con una agenda cargada: