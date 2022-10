Pfizer está siendo acusada de “robar a plena luz del día" después de que se descubriera que la empresa planea vender su vacuna contra el Covid con un recargo estimado del 10.000% en Estados Unidos el próximo año, a pesar de haber gozado de un retorno extraordinario aumento de los beneficios que logró durante la pandemia.

Una vez que el Gobierno estadounidense agote las dosis que ya adquirió, Pfizer planea aumentar el precio hasta US$ 130 por una sola dosis de la vacuna, cuya fabricación, según algunos expertos, cuesta US$ 1,18.

El gigante farmacéutico cuenta con que las aseguradoras de salud cubran el coste de las vacunas para aquellos que tienen cobertura, pero los analistas de Wall Street advierten que causará una presión al alza en las primas de los seguros.

Hasta ahora, el gobierno estadounidense pagaba unos US$ 20 por dosis y distribuía las vacunas gratuitamente al público.

Los analistas especulan que la medida se tomó para que Pfizer pudiera seguir cumpliendo su objetivo de US$ 32.000 millones de ingresos por vacunas previstos para el 2022.

Los críticos dicen que la decisión demuestra la codicia de la empresa. Peter Maybarduk, director de acceso a los medicamentos de Public Citizen, dijo al DailyMail que la compañía ya estaba en una buena posición financiera como para poder asumir algunas pérdidas.

Los campeones de la pandemia

Pfizer fue uno de los principales ganadores de la pandemia. Mientras las vidas y los negocios se desmoronaban en medio de los cierres y las interrupciones de la vida durante el momento de más vehemencia del COVID-19, la firma neoyorquina se convirtió en el “salvador” de la humanidad.

Vacunas como la de Pfizer fueron obligatorias para los empleadores y las compañías en docenas de países, forzando la venta de la vacuna a ciertas poblaciones.

Pfizer prevé facturar US$ 102.000 millones este año, con la vacuna y el Paxlovid, la píldora antiviral respaldados por la Casa Blanca para tratar el Covid, como punta de lanza. Esto es más del doble de los ingresos anuales de la compañía en 2019 y 2020 y es casi el doble de los US$ 40.900 millones y US$ 41.600 millones ganados los dos años anteriores.

Los líderes de la compañía también se vieron beneficiados y mucho de la crisis en la que la pandemia sumergió a la humanidad. Se calcula que el director general, Albert Bourla, amasará unos US$ 50 millones entre 2021 y 2022.

El Dr. Ugur Sahin, cerebro de la vacuna Covid y director general de BioNTech, socio alemán de Pfizer, es uno de los nueve "multimillonarios de las vacunas" que surgieron durante la pandemia. Su patrimonio neto se estima en US$ 4.000 millones, cifra que se disparó en los últimos dos años y medio.

La People's Vaccine Alliance (PVA), una organización sin ánimo de lucro que hace campaña por la equidad en las vacunas, calificó la subida de precios de "atraco a plena luz del día". “Los gobiernos no deben quedarse de brazos cruzados mientras empresas como Pfizer tienen al mundo como rehén en una pandemia global”, agregó la ONG.

Hasta principios de 2023, las vacunas serán gratuitas para todos los estadounidenses, independientemente de si tienen seguro de salud o no. El gobierno federal compra las vacunas a Pfizer a un precio de unos US$ 20 por dosis, y luego las distribuye a los proveedores de todo el país.

El Gobierno de Biden no ha convencido al Congreso de que apruebe US$ 15.000 millones de financiación para continuar con la compra de vacunas y terapias hasta el próximo año, consigna el DailyMail.

