A cuánto cerró el dólar blue hoy, martes 9 de septiembre

El dólar blue hoy martes 9 de septiembre de 2025, cerró de la siguiente manera para esta jornada cambiaria.

A cuánto cotiza el dólar Blue

El dólar paralelo cerró con un valor en el mercado de $1.375,00 para la compra y $1.395,00 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar Oficial

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), martes 9 septiembre cerró en $1.375,00 para la compra y $1.435,00 para la venta.

Cómo impactan en los usuarios las retenciones de ingresos brutos en las billeteras virtuales bonaerenses

A cuánto cotiza el dólar MEP

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cerró en $1.424,10 para la compra, $1.426,00 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación

El dólar contado con liquidación (CCL) cerró en las pizarras a $1.430,40​ para la compra y $1.430,80 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza en $1.423,16​ para la compra, y en $1.429 para la venta.

La provincia de Buenos Aires retendrá ingresos brutos en las billeteras virtuales

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, opera hoy en $1.865,50​.

Los consumos en moneda extranjera pueden ser por utilización de productos digitales, plataformas de streaming o compras en el exterior.

ADR's, bonos y el Merval registran un rebote, tras el sacudón del lunes postelectoral

Riesgo País

El riesgo país es un indicador elaborado por el JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países.

Este martes 9 de septiembre dicho índice ubicó al riesgo país en 1.108 puntos básicos.