A partir del 1° de octubre de 2025, la provincia de Buenos Aires comenzará a cobrar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) sobre el dinero que se acredite en las billeteras virtuales y cuentas de pago. Esto significa que, los usuarios con cuenta en apps como Cuenta DNI, Mercado Pago, Ualá o Naranja X, entre otros, sufrirán retenciones cuando le ingrese dinero en la cuenta. Algo similar a lo que sucede a quienes están alcanzados por IIBB y tienen cuentas bancarias.

La medida fue anunciada por ARBA a través de la Resolución Normativa 25/2025 y busca equiparar el funcionamiento de las billeteras digitales con el de las cuentas bancarias tradicionales. según informaron.

La provincia de Buenos Aires retendrá ingresos brutos en las billeteras virtuales

El nuevo régimen establece que los proveedores de servicios de pago deberán actuar como agentes de recaudación, reteniendo automáticamente un porcentaje de las acreditaciones según corresponda a cada contribuyente.

Cuáles son los movimientos en una billetera virtual que serán alcanzados por IIBB bonaerenses

No todos los movimientos estarán alcanzados. Entre los que "NO" son alcanzados aparecen:

las jubilaciones, pensiones, planes sociales, sueldos intereses de plazos fijos, exportaciones y rescates de fondos comunes de inversión, entre otros conceptos.

De esta manera, la retención aplicará principalmente sobre ingresos vinculados a actividades comerciales, profesionales o empresariales.

Cuándo comienza a implementarse IIBB sobre las billeteras virtuales bonaerenses

La norma se implementará en dos etapas:

A) primero, desde octubre para los prestadores que ya aplican este sistema en otras provincias, y

B) luego desde el 1° de noviembre de 2025 para el resto de las billeteras virtuales.

Según ARBA, la decisión busca “dar igualdad de trato” entre bancos y apps de pago, además de reforzar la recaudación provincial.

Para los usuarios, es importante saber qué tipo de ingresos estarán alcanzados, ya que la retención se descontará de manera automática cuando se acrediten fondos en sus cuentas digitales.

Una mirada crítica sobre la aplicación de IIBB sobre las billeteras digitales

Al consultar al Socio de Impuestos de BDO en Argentina, Alberto Mastandrea, opinó para Perfil que "el régimen de retención y percepción en la fuente constituye uno de los problemas estructurales más serios del sistema tributario".

Agregó además que, "en lugar de impulsar una reforma sistémica que reduzca la proliferación de saldos a favor y alivie la operatoria de las empresas, ARBA insiste en profundizar la lógica recaudatoria inmediata".

La recaudación tributaria cayó 2,4% en términos reales en agosto

Según el especialista en tributación y optimización fiscal, "se trata de un pago a cuenta que formalmente debería equilibrar la relación fisco-contribuyente, pero en la práctica genera una masa creciente de saldos inmovilizados".

Esa distorsión quiebra la lógica de un sistema donde el Estado es acreedor y el contribuyente deudor, y termina, inevitablemente, repercutiendo en el precio final de los bienes y servicios. En otras palabras, lo que se presenta como un ajuste técnico es, en realidad, un nuevo encarecimiento de las transacciones digitales que pagan las empresas primero y los consumidores después.

Para Mastandrea, "necesitamos administradores tributarios creativos, capaces de diseñar medidas que amplíen la base con quienes todavía están fuera del sistema". De esta manera, cree que se deben crear medidas que "promuevan negocios en el ámbito de sus jurisdicciones para generar un efecto derrame positivo en la recaudación sin necesidad de recurrir a estas soluciones cortoplacistas y demodé".

GZ/lr