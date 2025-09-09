ADR's, bonos y el Merval registran un rebote, tras el sacudón del lunes postelectoral

En el arranque de las operaciones de este martes 9 de septiembre, los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street y los bonos comienzan a mostrar un leve rebote, luego de un lunes en que el gobierno sufrió un duro revés del mercado, tras la derrota electoral.

Los ADR's marcan subas de casi 5% en algunos casos, y los bonos en dólares trepan algo más de 2,5%. En tanto en el plano local, el Merval avanza 2%

El blindaje poselectoral a Luis Caputo, sus condiciones y las presiones que el mercado mantiene sobre el programa económico

"El capital es cobarde" señalan los analistas financieros, y la frase quedó refrendada ayer lunes, cuando las acciones y ADRs en Wall Street se derrumbaron hasta 24%. El pánico se despertó en muchos inversores que comenzaron a cuestionarse si el gobierno de Javier Milei podrá hacer frente a los pagos de deuda que tiene por delante si insiste en utilizar el poder de fuego del BCRA y el Tesoro para contener al dólar, que pegó un salto y se ubicó en el techo de la banda en niveles de $1460.

Hoy, el MERVAL de la Bolsa de Buenos Aires sube 2,3% en las primeras transacciones y avanza a 1.772.489,16 puntos mientras que el Merval en dólares escala 2,6% a 1.235,56 puntos. Entre las principales subas del día se destacan Transportadora Gas del Sur (2,9%), VALO (2,6%), Pampa Energía (2,5%) e YPF (2,2%).

De todos modos, en la rueda de ayer, el S&P Merval se desplomó un 13,2% en pesos y un 16,4% medido en dólares, con caídas que llegaron hasta el 21,2% en algunos papeles.

Este martes también se ven mejoras en las cotizaciones de la mayoría de los ADRs que operan en Nueva York.

Entre los principales avances se destacan: YPF (5%), IRSA (4,9%), Transportadora Gas del Sur (4,7%) y Banco Supervielle (3,7%). En tanto, por el momento opera con pérdidas Bioceres, tras un mal balance corporativo (-0,4%) y Globant S.A (-1,6%) que sigue sin poder recuperarse.

En el caso de los bonos en dólares también se ven con una tendencia alcista, con subas de hasta 2,6% encabezados por el Global 2041 (3,5%), Bonar 2035 y el Global 2035 (2,3%).

En tanto, el Riesgo País se mantiene por encima de los 1.100 puntos.

Dólar: expectativas de una mayor presión cambiaria

"Milei va a tener que trabajar mucho", señaló a PERFIL el analista Ignacio Morales de Wise Capital al señalar que "la ola de frío polar económico no se va a revertir de acá a las elecciones de octubre por más aumento del gasto que haya, si lo hubiera".

Entre otras cosas, Morales se refirió al tipo de cambio y consideró: "El dólar en algún momento va a buscar testear el techo de la banda y los bonos y las acciones van a volver a caer, aunque tras caídas tan fuertes, el piso tiene que estar cerca", reconoció.

En cuanto a la dinámica que mostraron hasta ahora las cotizaciones del dólar, hizo especial énfasis en el tipo de cambio mayorista que ayer escaló $54 y cerró en $1.409. "Alcanzó así un nuevo máximo nominal histórico y quedó apenas a un 4,3% del límite superior de la banda cambiaria"; dijo.

Guido Bambini: "El mercado descuenta que en octubre se romperá el techo de la banda, antes de las elecciones"

En el segmento financiero, el impacto también se hizo sentir: el dólar Contado con Liquidación (CCL) avanzó 3,5% hasta los $1.439,27, mientras que el dólar MEP subió 3,7% y finalizó en $1.434,92. "Con estas variaciones, las brechas respecto al tipo de cambio oficial se ubicaron en 2,15% y 1,84%, respectivamente", dijo.

En cuanto al mercado de futuros, Morales señaló que también reflejó expectativas de mayor presión cambiaria. "Los contratos operaron en alza en todas las posiciones, con un volumen de negocios cercano a los USD1.345 millones. Según las cotizaciones implícitas, los operadores proyectan que el tipo de cambio mayorista alcanzará los $1.438 a fines de septiembre y superará los $1.580 en diciembre, lo que implicaría romper el techo de la banda actual", comentó.

Finalmente, el CIO de Wise Capital aseguró que "el resultado electoral, que fue leído como un debilitamiento del oficialismo, generó incertidumbre en los mercados y encendió las alarmas en el frente cambiario, en un contexto de alta sensibilidad política y financiera".

lr