A cuánto cerró el dólar blue hoy, viernes 30 de enero del 2026

El dólar blue hoy, viernes 30 de enero de 2026, cerró de la siguiente manera para esta jornada cambiaria.

A cuánto cerró el dólar Blue, hoy viernes 30 de enero

El dólar blue o paralelo cotiza con un valor en el mercado de $1.450,00 para la compra y $1.470,00 para la venta.

A cuánto cerró el dólar Oficial, hoy viernes 30 de enero

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), viernes 30 de enero cerró $1.415,00 para la compra y $1.465,00 para la venta.

Eugenio Semino: “Están pagando el superávit a costa de la vida y la calidad de vida de los jubilados”

A cuánto cerró el dólar MEP

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cerró $1.459 para la compra y $1.460 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, viernes 30 de enero

A cuánto cerró el dólar contado con liquidación

El dólar contado con liquidación (CCL) cerró en las pizarras a $1.499,20 para la compra y $1.499,60 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera en $1.501,80 para la compra y $1.501,90 para la venta.

El Gobierno logró acordar las nuevas escalas salariales de los colectiveros y evitó el paro

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, viernes 30 de enero en $1.904,50 como referencia de dólar tarjeta/turista.

La deuda externa del sector privado superó los US$ 116.800 millones en el tercer trimestre de 2025

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra las del resto de los países, se ubicó en los 495 puntos básicos.