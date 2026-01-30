Las cámaras empresarias del transporte y la UTA cerraron un nuevo acuerdo salarial para los colectiveros, que fija aumentos escalonados entre enero y marzo de 2026 y evita medidas de fuerza en el servicio, tras una audiencia realizada este viernes en la cartera de Trabajo y con el compromiso del Ministerio de Economía de cubrir el costo total del incremento para los choferes.

El entendimiento establece una suba del 1,4% en enero y del 1,3% en febrero y marzo, porcentajes que se aplican sobre los salarios básicos del personal de conducción de corta y media distancia. Con este esquema, el sueldo básico inicial de los colectiveros pasará de $1.389.180 en enero a $1.407.239,34 en febrero y $1.425.533,45 en marzo, hasta alcanzar en abril los $1.545.278,25, según la escala salarial acordada para los empleados que cuenten con menos de un año.

Además de los incrementos porcentuales, el acuerdo contempla sumas fijas no remunerativas que refuerzan el ingreso mensual de los choferes. Se pagarán $100.000 en enero, otros $100.000 en febrero y $120.000 en marzo, montos que se suman al salario y resultaron clave para destrabar la negociación entre las partes.

Otro punto central del acuerdo son los viáticos, que también tendrán ajustes mes a mes. En enero serán de $360.000, subirán a $384.000 en febrero y a $408.000 en marzo, mientras que en abril alcanzarán los $456.000, consolidando una mejora significativa en el ingreso total de los colectiveros.

Con estos valores, la remuneración de los choferes se verá fortalecida de manera progresiva durante el primer trimestre del año, en un contexto en el que las empresas habían planteado inicialmente aumentos del 1% mensual, una propuesta que fue rechazada por quedar por debajo de la inflación.

El acuerdo salarial firmado entre las cámaras empresarias y la Unión Tranviarios Automotor permitió evitar medidas de fuerza que amenazaban con interrumpir el servicio de colectivos, en busca de garantizar la continuidad del transporte público.

Revisión integral del esquema de subsidios

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía decidió retener de forma transitoria los subsidios a empresas de colectivos del AMBA donde se detectaron irregularidades, mientras avanza una auditoría integral sobre el sistema de compensaciones y el funcionamiento de la SUBE. La medida fue definida tras una reunión con las cámaras del sector y, según se informó oficialmente, se mantendrá vigente “hasta tanto se verifique técnicamente lo ocurrido”.

En ese marco, se instruyó a la Dirección de Fondos Fiduciarios a iniciar de manera inmediata una auditoría que alcanzará a todo el sistema de transporte automotor, con foco en los parámetros utilizados para calcular las compensaciones. El proceso será complementado con informes técnicos de Nación Servicios S.A. y de la CNRT, además de controles presenciales en las unidades.

Desde las cámaras empresarias avalaron la decisión y señalaron que permitirá despejar dudas sobre la distribución de los fondos públicos, en un contexto de cuestionamientos y versiones cruzadas dentro del sector.

La revisión se da luego de que el titular de la empresa Monsa, Marcelo Pasciuto, anticipara que evalúa una acción penal contra Metropol por una presunta adulteración de datos de la SUBE para incrementar subsidios, una denuncia que habla de posibles desvíos por unos $30.000 millones. Desde Economía indicaron que la auditoría apunta a garantizar transparencia y cumplimiento de la normativa vigente en la asignación de recursos.

