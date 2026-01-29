El Gobierno retendrá subsidios a líneas de colectivos que presentaron irregularidades

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía decidió retener de manera transitoria los subsidios a las empresas de transporte automotor del AMBA en las que se detectaron irregularidades, mientras avanza una auditoría integral del sistema de compensaciones y del funcionamiento del sistema SUBE.

La medida fue definida luego de una reunión entre las autoridades nacionales y las cámaras de Transporte Automotor Urbano de Pasajeros del AMBA, en la que se resolvió profundizar los controles sobre la distribución de los fondos públicos destinados al sector.

Según se informó oficialmente, "esta medida será transitoria, hasta tanto se verifique técnicamente lo ocurrido​".

En ese marco, la Secretaría de Transporte instruyó a la Dirección de Fondos Fiduciarios a iniciar de forma inmediata una auditoría integral sobre el sistema SUBE y los parámetros operativos utilizados para el cálculo de las compensaciones. El relevamiento no se limitará a una empresa en particular, sino que abarcará a todo el sistema de transporte automotor.

La auditoría será complementada con informes técnicos de Nación Servicios S.A. y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), elaborados a partir de la información del sistema y de fiscalizaciones presenciales que se realizarán directamente en las unidades de colectivo. El objetivo es identificar desvíos y aplicar correcciones que permitan evitar futuras irregularidades.

Fuentes de las cámaras empresarias señalaron a PERFIL que la medida "nos parece bien. Es necesario ya que había demasiado ruido mediático y nada de evidencias concretas. Con esto se va a aclarar el tema con un estudio serio".

Ell presidente de la empresa de colectivos Monsa, Marcelo Pasciuto, anunció pocos días atrás que evalúa avanzar con una acción penal contra la firma del sector Metropol por presunta adulteración de los datos de la SUBE y cobrar más subsidios estatales,

Según la denuncia, haría una distribución irregular de subsidios por unos 30.000 millones de pesos, al intercambiar boletos de trayectos largos por otros cortos para “inflar” las compensaciones recibidas.

Revisión integral del esquema de subsidios

Desde el Ministerio de Economía señalaron que "las medidas que se implementarán de forma inmediata, se enmarcan dentro de la decisión de avanzar en una auditoría integral de la distribución de los subsidios", anunciada por el secretario coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni, y el secretario de Transporte, Fernando Herrmann, durante el encuentro con las cámaras empresarias, realizado el lunes pasado.

El objetivo central de la auditoría es "garantizar que la distribución de las compensaciones se realice conforme a la normativa vigente, asegurando la transparencia y exactitud en la asignación de los recursos públicos involucrados", informaron en el comunicado.

FN/DCQ