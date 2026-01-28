No hubo acuerdo entre la UTA y los empresarios: aumentan las chances de un paro total de colectivos en el AMBA

La audiencia salarial que se realizó entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los empresarios del transporte de colectivos no tuvo resultados positivos y, por ese motivo, se hará una nueva reunión el próximo viernes, con lo cual la posibilidad de un paro total en el AMBA sigue vigente.

Fuentes que participaron de la negociación hablaron con la agencia Noticias Argentinas y aseguraron que el conflicto permanece latente, sin embargo, las partes aceptaron realizar un cuarto intermedio y llevar la discusión a una nueva instancia presencial que se hará el 30 de enero a las 11 en la Secretaría de Trabajo.

Para Rodolfo Aguiar, “el sindicalismo tiene la oportunidad de recuperar su imagen ante los trabajadores impidiendo la reforma laboral”

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las cinco cámaras del sector empresarial (AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA) ofrecieron un aumento salarial del 1%, que la conducción de la UTA consideró una “falta de respeto” teniendo en cuenta el incremento del costo de vida y los ajustes realizados en las tarifas del boleto que deben pagar los usuarios. La negociación, además, se vio complicada por factores externos, como la denuncia contra Metropol.

Si no se consigue un acuerdo y se anuncian medidas de fuerza, el Gobierno puede dictar la conciliación obligatoria que suspendería cualquier cese de actividades, obligando a que las partes sigan el diálogo por un espacio de tiempo determinado.

Empresas de colectivos contra Metropol por subsidios millonarios

Marcelo Pasciuto, presidente de la empresa de colectivos Monsa, avanzaría judicialmente contra Metropol por, presuntamente, adulterar los datos de la SUBE para poder cobrar más subsidios estatales. “Esta semana podríamos estar cerrando con nuestros abogados una acción penal en la Justicia”, dijo el empresario a NA.

De acuerdo a la denuncia, se habrían pagado subsidios por, aproximadamente, 30.000 millones de pesos al cambiar boletos de trayectos largos por boletos de recorridos cortos para “hinchar” las compensaciones oficiales. “El viaje más largo recibe más subsidio. Hubo un cambio en la forma de liquidación en octubre de 2024”, aseguró Pasciuto.

El 26 de diciembre pasado, cuatro de las cinco cámaras empresarias del sector mandaron una nota a la Secretaría de Transporte denunciando lo que pasaba con Metropol. “El 15 de enero presentamos otra nota y siguieron sin hacer nada. El 18 ya estaba en los medios. A los pocos días, desde Davos anuncian la salida del secretario de Transporte”, dijo el empresario, haciendo referencia a Luis Pierrini.

Luis Pierrini renunció a su cargo de secretario de Transporte y lo reemplazará el arquitecto Fernando Herrmann

El dirigente remarcó: “Hay una diferencia importante que a Metropol deben debitarle y se lo tienen que redistribuir al resto de las empresas. Son 30.000 millones de pesos, o sea 20 millones de dólares”.

Pasciuto negó que su actual postura sea una venganza por una denuncia que, cinco años atrás, Metropol hizo en su contra por presuntas irregularidades en el gasoil que el Estado subsidia a las empresas de colectivos. “La CNRT y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora hicieron las auditorías. Era una denuncia falsa”, aseguró.

HM/ML