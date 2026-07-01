A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 1 de julio

El dólar blue hoy cerró este 1 de julio a un valor en el mercado de $1.500 para la compra y $1.520 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial, hoy 1 de julio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este miércoles 1 de julio el dólar oficial hoy cerró a $1.455 para la compra y $1.505 para la venta.

Motosierra: desde que asumió Milei ya se recortaron 70 mil empleos en la administración pública

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, 1 de julio

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy miércoles 1 de julio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.523,80 para la compra y $1.525,20 para la venta.

A cuánto cerró el dólar hoy, 1 de julio

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy miércoles 1 de julio

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy miércoles 1 de julio a $1.571,70 para la compra y $1.572,40 para la venta.

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A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, miércoles 1 de julio a $1.956,50 como referencia de dólar.

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A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este miércoles 1 de julio en $1.563,61 para la compra y $1.566,07 para la venta.

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 424 puntos básicos este miércoles 1 de julio.