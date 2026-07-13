A cuánto cerró el dólar blue hoy, 13 de julio

El dólar blue hoy cerró este 13 de julio a un valor en el mercado de $1.500 para la compra y $1.520 para la venta.

A cuánto cerró el dólar oficial, hoy 13 de julio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este lunes 13 de julio el dólar oficial hoy cerró a $1.455 para la compra y $1.505 para la venta.

Calendario de pagos de ANSES: quiénes cobran sus haberes el lunes 13 de julio

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, 13 de julio

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy lunes 13 de julio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.519,70 para la compra y $1.522,10 para la venta.

A cuánto cerró el dólar hoy, 13 de julio

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy lunes 13 de julio

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy lunes 13 de julio a $1.567,70 para la compra y $1.568,10 para la venta.

El petróleo vuelve a dispararse hasta 9% por la escalada entre Estados Unidos e Irán y la amenaza sobre el Estrecho de Ormuz

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, lunes 13 de julio a $x1.963como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este lunes 13 de julio en $1.559,57 para la compra y $1.566,95 para la venta.

Menos carne vacuna y más pollo y cerdo: el cambio que también se siente en Chaco

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 404 puntos básicos este lunes 13 de julio.