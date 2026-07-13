A cuánto cerró el euro blue hoy, lunes 13 de julio

El lunes 13 de julio de 2026, el euro cerró a $1.823,75 para la compra y $1.784,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cerró el euro oficial hoy, lunes 13 de julio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este lunes 13 de julio cerró a $1.650 para la compra y $1.750 para la venta.

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A cuánto cerró el euro blue hoy, 13 de julio

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.274,06 para la compra este lunes 13 de julio como referencia de gastos con tarjeta.

Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina, este lunes 13 de julio

Este lunes 13 de julio, el euro cerró en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.660 comprador y $1.760 vendedor.

Banco Nación: $1650 comprador y $1.750 vendedor.

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A cuánto cerró el dólar blue hoy, lunes 13 de julio

Por su parte, el dólar blue hoy cerró el lunes 13 de julio en el mercado paralelo a $1.500 para la compra y $1.520 para la venta.